Новое исследование показывает, как различные типы проветривания машины во время езды влияют на риск заражения COVID-19.

Чтобы изучить распространение воздушных потоков в машине, ученые использовали компьютерное моделирование. Авторы исследования провели симуляцию различных вариантов проветривания легкового автомобиля с различными комбинациями открытых окон и использованием системы вентиляции машины, пишет Science Advances.

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Как происходило исследование

За основу был взят автомобиль Toyota Prius с водителем и одним пассажиром на заднем сиденье со стороны, противоположной водителю. Это максимально возможное расстояние между пассажирами авто, но оно меньше 1,8 метра. Симуляция проводилась с учетом скорости около 80 километров в час. В ее различных вариантах вирус выделяли водитель или пассажир.

Открывание окон – более эффективное мероприятие профилактики COVID-19, чем использование кондиционера, поскольку это помогает снизить концентрацию вируса в воздухе внутри салона. Однако это не единственный важный фактор: играет роль и то, какие именно окна открыты.

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Если все окна машины открыты, то в салоне образуются два сравнительно независимых воздушных потока с каждой стороны. Поэтому такой режим проветривания потенциально является наиболее безопасным с точки зрения риска заражения, если водитель и пассажир сидят с разных сторон. Вероятность заражения водителя немного выше, поскольку воздушные потоки идут вперед.

Открытие окон только возле водителя и пассажира – далеко не самый эффективный способ профилактики. Оказалось, что риск инфицирования будет ниже, если открыть окна напротив людей, находящихся в автомобиле. В этом случае воздух попадает в окно, которое расположено за водителем, проходит за пассажиром и выходит через переднее окно.

Ученые подчеркивают, что полностью устранить риск заражения в машине невозможно. С точки зрения профилактики более надежные меры – отказ от путешествия. Кроме того, вентиляция не отменяет необходимость носить маски.