Повторные случаи заражения коронавирусом в Украине: что известно
В Украине повторно коронавирус обнаружили в 2161 человека. 250 из них – медицинские работники. Повторный диагноз был установлен не ранее 40 дней от первого положительного результата.
В целом с начала пандемии в Украине коронавирус повторно обнаружили в 0,25% пациентов от общего количества инфицированных. В Центре общественного здоровья подчеркнули, что в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются.
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Что известно о повторных случаях заражения коронавирусом
Сейчас по всему миру появляются сообщения о повторных случаях инфицирования SARS-CoV-2. Важно понимать, что для того, чтобы определить повторное инфицирование коронавирусом, ПЦР-теста недостаточно.
К примеру, в сентябре 2020 года в Катаре подтвердили 4 случая повторного инфицирования SARS-CoV-2. Прежде чем это выяснить, ученые использовали данные генетического секвенирования, которые обнаружили различные вирусные варианты между первой и второй инфекциями.
В целом исследователи изучили образцы 133 266 больных и установили, что 243 человека имели положительные результаты ПЦР-тестов с интервалом не менее 45 дней, но только у 12 пациентов с них было достаточно данных о вирусном геноме в оба момента времени.
У 2 пациентов обнаружили идентичные вирусные геномы после обоих положительных тестов, что свидетельствует лишь о длительном течении болезни. В 6 других случаях генетических изменений не было достаточно, чтобы сделать твердый вывод о повторном заражении.
Подтверждение повторного инфицирования требует тщательного генетического анализа
- То есть нельзя точно утверждать, что кто-то из украинских пациентов заразился коронавирусом повторно, поскольку это требует тщательного генетического анализа. В большинстве случаев коронавирус повторно обнаруживают из-за того, что инфекция долго не исчезает.
- Даже если накануне выздоровление было установлено с помощью ПЦР-тестирования, это может быть ошибочным результатом. Ведь по биоматериалу с носогорла COVID-19 проявляют лишь у 40% больных. Именно поэтому врачи имеют право ставить диагноз по клинической картине без подтверждения ПЦР-методом.
- Несмотря на множество сообщений о повторных случаях заражения, по всему миру официально зарегистрировано лишь 23 повторных случая заражения коронавирусом.
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