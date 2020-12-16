В Украине повторно коронавирус обнаружили в 2161 человека. 250 из них – медицинские работники. Повторный диагноз был установлен не ранее 40 дней от первого положительного результата.

В целом с начала пандемии в Украине коронавирус повторно обнаружили в 0,25% пациентов от общего количества инфицированных. В Центре общественного здоровья подчеркнули, что в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются.

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Что известно о повторных случаях заражения коронавирусом

Сейчас по всему миру появляются сообщения о повторных случаях инфицирования SARS-CoV-2. Важно понимать, что для того, чтобы определить повторное инфицирование коронавирусом, ПЦР-теста недостаточно.

К примеру, в сентябре 2020 года в Катаре подтвердили 4 случая повторного инфицирования SARS-CoV-2. Прежде чем это выяснить, ученые использовали данные генетического секвенирования, которые обнаружили различные вирусные варианты между первой и второй инфекциями.

В целом исследователи изучили образцы 133 266 больных и установили, что 243 человека имели положительные результаты ПЦР-тестов с интервалом не менее 45 дней, но только у 12 пациентов с них было достаточно данных о вирусном геноме в оба момента времени.

У 2 пациентов обнаружили идентичные вирусные геномы после обоих положительных тестов, что свидетельствует лишь о длительном течении болезни. В 6 других случаях генетических изменений не было достаточно, чтобы сделать твердый вывод о повторном заражении.

Подтверждение повторного инфицирования требует тщательного генетического анализа