На фоне ситуации с коронавирусом в Украине многие СМИ говорят о возможной отставке главы Минздрава Максима Степанова. Однако, скорее всего, что до конца январского локдауна министра не уволят.

Ситуация со Степановым довольно прозаична. Такое мнение в эфире программы "6/9" на 24 канале высказал политический эксперт Олег Саакян.

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"Зачем снимать сейчас человека с этого электрического стула, если он еще не доработал? Цифры поднимаются. Вот когда локдаун пройдет, нужно будет находить козла отпущения", – отметил он.

Тем более, что по медицинской системе одного лишь кислорода достаточно, чтобы такое снятие было оправдано. Мы понимаем, что там недоработали значительно. Различные ведомства, в частности Минздрав,

– пояснил Саакян.

Отсутствие замены и "палки в колесах"

Кроме того, эксперт отметил, если уволить Степанова сейчас, очень вероятно, что замены ему быстро не найдут. Мол, кто на это пойдет, зная, что система развалена, а финансирования недостаточно.

"А институциональные рамки таковы, что даже если ты что-то хорошее хочешь сделать, не факт, что ты это сможешь. К тому же, будут вставлять палки в колеса", – добавил политолог.

Степанов возьмет на себя негатив, – Саакян

По его мнению, снять министра здравоохранения сейчас, особенно на фоне подготовки к локдауну, политически не даст эффекта громоотвода. Все равно будет негатив. И он посыплется на нового министра или на центральную власть.

Справка. Ранее правительство объявило о локдауне с 8 по 24 января 2021 года. В этот период, в частности, запретят полноценную работу кафе и ресторанов, ТРЦ и развлекательных заведений.

Ведь министра здравоохранения не будет, а найти нового человека – невозможно. Соответственно Степанову дадут этот срок для того, чтобы он взял на себя весь негатив весь и потом ушел, считает Саакян.

"Посмотрим только, он уйдет совсем или его "уйдут" на какую-то другую должность. А как показывает практика, вполне вероятно, что могут просто сменить должность и отправить куда-то", – подытожил он.



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