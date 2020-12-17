Потребуется "козел отпущения" после локдауна, – эксперт о том, почему не увольняют Степанова
На фоне ситуации с коронавирусом в Украине многие СМИ говорят о возможной отставке главы Минздрава Максима Степанова. Однако, скорее всего, что до конца январского локдауна министра не уволят.
Ситуация со Степановым довольно прозаична. Такое мнение в эфире программы "6/9" на 24 канале высказал политический эксперт Олег Саакян.
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"Зачем снимать сейчас человека с этого электрического стула, если он еще не доработал? Цифры поднимаются. Вот когда локдаун пройдет, нужно будет находить козла отпущения", – отметил он.
Тем более, что по медицинской системе одного лишь кислорода достаточно, чтобы такое снятие было оправдано. Мы понимаем, что там недоработали значительно. Различные ведомства, в частности Минздрав,
– пояснил Саакян.
Отсутствие замены и "палки в колесах"
Кроме того, эксперт отметил, если уволить Степанова сейчас, очень вероятно, что замены ему быстро не найдут. Мол, кто на это пойдет, зная, что система развалена, а финансирования недостаточно.
"А институциональные рамки таковы, что даже если ты что-то хорошее хочешь сделать, не факт, что ты это сможешь. К тому же, будут вставлять палки в колеса", – добавил политолог.
Степанов возьмет на себя негатив, – Саакян
По его мнению, снять министра здравоохранения сейчас, особенно на фоне подготовки к локдауну, политически не даст эффекта громоотвода. Все равно будет негатив. И он посыплется на нового министра или на центральную власть.
Ведь министра здравоохранения не будет, а найти нового человека – невозможно. Соответственно Степанову дадут этот срок для того, чтобы он взял на себя весь негатив весь и потом ушел, считает Саакян.
"Посмотрим только, он уйдет совсем или его "уйдут" на какую-то другую должность. А как показывает практика, вполне вероятно, что могут просто сменить должность и отправить куда-то", – подытожил он.
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