Британка рассказала свою историю борьбы с раком груди, ведь с этим диагнозом сталкиваются многие люди в мире. Стоит помнить, что на сегодня, благодаря медицинским достижениям, рак – это не всегда смертный приговор.

У 40-летней британки Лиз О'Риордан, врача онкопластической хирургии в Суффолке обнаружили рак груди третьей степени в 2015 году. О своей борьбе с болезнью Лиз откровенно рассказала изданию Daily Mail.

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Британка сравнила две фотографии, сделанные через пять лет, почти в один день день. Каждое фото рассказывает разную историю одной женщины.

Мне все еще трудно поверить... эта женщина – это я. На одном я вижу лишь страх. Я выгляжу хрупко. Я боюсь того, что будет в будущем. Это было сделано в ноябре 2015 года, через пять месяцев после того, как у меня диагностировали рак молочной железы третьей стадии. На другом снимке, сделанном в прошлом месяце, я кажусь живой и сильной - больше не боюсь,

- прокомментировала свои фото Лиз.

В Великобритании 2,5 миллиона человек живут с диагнозом рака, и эта цифра, как ожидается, вырастет до четырех миллионов в течение следующего десятилетия. Для подавляющего большинства людей рак навсегда изменит организм и жизнь.



Лиз О'Риордан в 2015 году (первое фото) и сегодня, 2020 год (второе фото) / Daily Mail

Как Лиз О'Риордан узнала о диагнозе

В 2015 году Лиз работала врачом онкопластической хирургии в больнице Ипсвич. Работая медиком, она знала, что ее ожидает химиотерапия, затем хирургическое вмешательство и лучевая терапия, и "возможность того, что ее не вылечат.

Сначала я думала, что шишка, которую обнаружила в левой груди, – это лишь очередная безобидная киста. Последнее, что мне пришло в голову, было то, что это рак. И все-таки это было. Вдруг я получила лечение, которое я назначала своим пациентам,

- рассказала женщина.

"Было трудно потерять контроль над своим телом. У меня выпали волосы. У меня из десен начала кровоточить. Меня постоянно тошнило, и кишечник перестал работать. Все болело. У меня был ночной пот, вызванный менопаузой и медицинскими препаратами, что является побочным эффектом некоторых лекарств от рака молочной железы", – описала Лиз О'Риордан.

"Со временем я слабела"

Британка в начале болезни делала все, чтобы оставаться активной: пробежки в парке, езда на велосипеде в онкологическую клинику. Однако со временем она слабела все больше.

Ее муж, 56-летний хирург Дермот, предложил сделать жене фотосессию на память о химиотерапии.

Я не носила парик и очень полюбила свою лысую голову. Возможно, было бы интересно сфотографировать меня. В день съемок... я начала позировать в разнообразных джемперах и платьях, но фотографии на самом деле ничего не говорили. Была я – застенчивый человек. Но я также знала, что через несколько недель у меня собираются отрезать левую грудную железу... Я могла бы не быть живой через пять лет. Я была близка к слезам, и я повернулась к фотографу. Он зафиксировал на камеру все, что я чувствовал в тот момент. Это было похоже на терапию. Бывают дни, когда все еще слишком больно смотреть на эту фотографию,

- рассказала Лиз О'Риордан.

Потеря работы, рецидив и удаление яичников

В течение следующих шести месяцев женщине сделали мастэктомию и реконструкцию с помощью имплантата, а затем три недели лучевой терапии. Полгода понадобилось, чтобы она была физически и психически готовой вернуться к работе.



Лиз О'Риордан до диагноза / Daily Mail

"Видеть пациентов с раком молочной железы и знать, какой вред наносят спасательные методы лечения, которые я рекомендовала, было очень тяжело... К сожалению, в мае 2018 года мой рак вернулся как рецидив в рубцовой ткани, где была моя левая молочная железа", – рассказала британка.

После операции и дополнительной лучевой терапии Лиз нужно было принимать другой вид гормоноблокирующих препаратов, поскольку первый не работал.

Чтобы новый препарат работал должным образом, мне пришлось прекратить собственную выработку женского полового гормона эстрогена, вырабатываемого яичниками. Вот почему у меня через несколько месяцев их удалили,

- добавила она.

Женщина ушла в отставку в феврале 2019 года, в возрасте 44 лет. По словам Лиз, у нее не было дохода, кроме крошечной пенсии.

"Страх преследовал меня"

После лечения Лиз призналась, что страх все равно преследовал ее. Однако она добавила, что поддержка физической формы уменьшает побочные эффекты каждого лечения, уменьшает осложнения операции и химиотерапии, а также помогает при депрессии и тревоге.

Каждый незначительный симптом и боль вызывали у меня мысли. Это был просто кашель ... рецидив рака в легких? Я проводила часы среди ночи, проводя руками по телу, проверяя, нет ли комков. Как, по сути, другие люди справлялись с этой неопределенностью, не зная, завтра ли будет день, когда их рак вернется? Мне пришлось научиться сосредотачивать свою энергию на более продуктивных вещах, и часть того, что меня держало в рассудке, – это физические упражнения,

– отметила британка.

"В зеркале на меня смотрит воин"

Лиз рассказала, что активный образ жизни может уменьшить риск рецидива некоторых видов рака на 50 процентов.

"В феврале я посмотрела в зеркало, и увиденное мне не понравилось. Это не имело ничего общего с моими рубцами, уродливыми грудью. Я выглядела слабой. Но могла ли я вернуть свое тело?... А потом появилась еще одна безумная идея, которая быстро выросла во мне: как насчет того, чтобы я также участвовала в соревнованиях по бодибилдингу? Я знала, что не имею шансов на победу, но это не имело значения. Я хотела показать другим женщинам, что ты можешь стоять на сцене с короткими волосами и очками и выглядеть мощной, красивой и сильной", – сказала британка.

После начала тренировок она призналась, что вместо того, чтобы нервничать и стесняться, она гордится своим телом.

Я ненавижу боевую терминологию, связанную с раком. Но я увидела, как на меня смотрел воин. Думаю, она всегда была во мне. Я просто этого не знала,

– заявила она.



Лиз О'Риордан в 2020 году / Daily Mail