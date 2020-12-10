Роды могут быть легкими, а могут быть сложными. Стоит понимать, что прежде всего это очень индивидуально и зависит от особенностей организма. Если говорить о последствиях родов, то кроме лишнего веса, обвисания груди и снижения либидо, еще есть немало других, в частности анемия, недержание мочи и депрессия.

Опущение органов и недержание мочи

Так происходит из-за того, что во время беременности увеличивается давление на органы в малом тазу, а затем после родов могут развиться опущение стенок влагалища и матки. Часто женщины стесняются этого, не консультируются с врачами или считают это нормой.

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Анемия

Анемия частое явление, она может развиться едва ли не у каждой второй женщины. То, что после родов снижается уровень гемоглобина — нормально. Но он должен восстановиться через 2 месяца.

Анемия опасна именно потому, что это ничто иное, как нехватка кислорода, как следствие женщина ощущает постоянную сонливость и усталость. Часто женщины не замечают анемию, потому что считают эти симптомы обычным состоянием из-за ухода за малышом и недосыпа.



Роды могут иметь не совсем приятные последствия / Фото Unsplash

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом

Во время беременности смещается центр тяжести организма, а после родов меняется положение скелета: по-другому сгибается позвоночник и перераспределяется нагрузка. Поэтому, у женщины может развиться остеохондроз, боли в пояснице или грудной клетке.

В патологических случаях может возникнуть травматическое расхождение костей таза. Обычно его замечают врачи еще в роддоме, но если женщину после родов беспокоят боли в лобковых костях, нужно обратиться к врачу. Возможно, понадобятся ультразвуковая диагностика или рентгеновское исследование.

Неустойчивое артериальное давление

Если у женщины повышенное кровяное давление, это однозначно стоит контролировать с врачом. Некоторым женщинам хватает двух-трех месяцев приема препаратов, чтобы вернуться в норму, другим нужен более долгий срок.

Диастаз

Расхождение прямых мышц живота, или диастаз — норма во время беременности. Многие женщины стараются как можно быстрее возобновить занятия спортом. Это приводит к обратному эффекту, когда повышение брюшного давления негативно сказывается на состоянии мышц тазового дна, которому тоже надо прийти в норму.

Важно! Если женщина качает пресс, увеличивается риск опущения и выпадения тазовых органов, недержания мочи. Поэтому до двух месяцев нужно отказаться от повышенных физических нагрузок, а после стоит проконсультироваться с терапевтом.

Геморрой

Беременность и роды являются факторами, которые способствуют развитию геморроя у женщин. Геморроидальные узлы могут воспаляться примерно у каждой 3 беременной женщины, в основном это связано с повышенным давлением в тазу.

Стоит обратиться к врачу, если после родов сохраняются симптомы:

воспаление,

болезненность,

кровь при дефекации,

кровь на трусах в области заднего прохода.



Послеродовая депрессия требует профессионального лечения / Фото Pixabay

Послеродовая депрессия

Проблемы после родов могут быть не только физическими, но и психологическими: 50 – 80% женщин сталкиваются с послеродовой депрессией, ее признаками являются:

перепады настроения;

грусть,

тревога или подавленность;

потеря аппетита;

проблемы со сном.

Далее могут возникнуть отсутствие интереса к жизни; апатия и отсутствие эмоций; подавленность или резкие перепады настроения, чрезмерная плаксивость, потеря аппетита или переедание, бессонница или слишком долгий сон, страх быть плохой матерью, тревога и панические атаки;