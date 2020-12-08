После спада – подъем: ситуация с коронавирусом в Вооруженных силах
За 7 декабря у военных и работников ВСУ обнаружили 148 новых случаев коронавируса. Хотя за предыдущие сутки ситуация была значительно лучше – только 32 диагноза COVID-19.
По состоянию на 8 декабря в ВСУ коронавирусом болеет 3 266 человек. Об этом сообщили в фейсбук командование Медицинских сил.
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Удалось с начала пандемии преодолеть болезнь 8 087 людям. К сожалению, инфицирование стало смертельным для 29 пациентов.
Сейчас на изоляции, в том числе и самоизоляции, находится 524 человека. У 85 военных изоляция заканчивается в течение ближайших 3 суток.
Что известно о новых случаях коронавируса
За сутки 7 декабря зарегистрировали сразу 148 новых случаев COVID-19.
В больницы доставили 29 человек:
- Черкасский военный госпиталь – 6 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Южного региона – 4 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона и Житомирский военный госпиталь – по 3 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Восточного региона и 59 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ;
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Белоцерковский, Мариупольский и Хмельницкий военные госпитали, 66 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему;
- Коростышевская ЦРБ – 1 работник ВСУ.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медиков находятся 119 человек. Больше всего – на Житомирщине, Киевщине, в Одесской и Львовской областях.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине?По состоянию на 8 декабря в Украине коронавирус диагностировали у 832 758 человек. 13 928 случаев – летальные. Выздоровели от болезни более 436 тысяч человек. За последние сутки выявили 10 811 новых случаев.
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