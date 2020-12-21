Европейский Союз может сдержать распространение нового штамма коронавируса, но полностью отгородиться от него не удастся. Пока неизвестно, смогут ли его сдержать уже разработанные вакцины против COVID-19.

Больше всего тревожит то, что вирус продолжает мутировать. Об этом 24 каналу сообщил журналист Андрей Остальский, который находится в Великобритании.

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По его словам, сейчас там действуют жесткие ограничения, поэтому люди напуганы и в панике. Остальский предположил, что из-за этого они могут начать массово скупать продукты в супермаркетах.

Сейчас из Франции не впускают грузовики со свежими продуктами первой необходимости. Полностью обойти панические закупки не удастся,

– подчеркнул он.

Журналист рассказал, что власти Великобритании ведут срочные переговоры с Францией, которая на 48 часов закрыла свою границу. По его словам, пока не исключают возможности экстренного тестирования всех водителей.

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Как общество реагирует на ограничения

Остальский отметил, что из-за усиления карантинных ограничений в Великобритании есть много недовольных граждан. Впрочем, более 50% населения все-таки понимает неизбежность жесткого карантина. Как отметил журналист, некоторые даже критикуют власть из-за того, что усиленные ограничения не внедрили ранее.

"Джонсон не хотел опровергать свои слова, ведь недавно он утверждал, что власти не отберут Рождество у людей. Поэтому теперь это не будет бесследным шагом для власти", – рассказал он.

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По словам Остальського, если в ноябре 2020 года примерно 25% всех случаев заболевания COVID-19 вызвал именно новый штамм, то в декабре эта пропорция выросла до 65%. По мнению журналиста, это уже более активный и агрессивный штамм коронавируса, поэтому ситуация немного пугает.

Почему на это не обратили внимание раньше

Журналист заявил, что вирусы меняются все время. Из-за этого, когда его обнаружили в сентябре, еще не было понятно на сколько он агрессивен. Трудно было представить, что будет с вирусом в дальнейшем. Однако в октябре уже появились определенные подозрения относительно него, ведь вирус начал быстро распространяться.

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Остальский добавил, что сейчас ситуация сложнее по сравнению с первой волной коронавируса. Также пока неизвестно, смогут ли уже разработанные вакцины бороться с новым штаммом.

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