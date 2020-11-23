Как понять, на сколько заразен человек: новое исследование
То, что люди с симптомами являются наиболее инфекционными – доказанный факт. Но оказывается, даже среди симптоматических больных есть люди, которые распространяют вирус интенсивнее, чем пациенты с такими же проявлениями инфекции. И все зависит от физиологических факторов.
Ученые из Университета Центральной Флориды (UCF) утверждают, что определенные физиологические особенности каждого человека могут влиять на его инфекционность. Работа ученых опубликована в журнале Physics of Fluids.
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С помощью компьютерного моделирования ученые выяснили особенности чихания у разных людей. На основе полученных данных они определили взаимосвязь между определенными чертами больного и тем, насколько далеко он разбрызгивает аэрозольные частицы во время чихания.
Какие люди наиболее интенсивно распространяют вирус
- Люди с заложенным носом. Если человек чихает сразу после того, как высморкался, то скорость полета частиц и расстояние, на которое они разбрызгиваются, значительно меньше. Это связано с тем, что при заложенности носа область, из которой может выйти воздух, ограничена, что приводит к увеличению скорости потока.
- Интересно, что люди с полным "набором" зубов тоже интенсивнее и дальше разбрызгивают аэрозольные частицы. Ведь с помощью зубов возникает эффект сужения струи, что делает ее сильнее.
- Во время моделирования оказалось, что расстояние разлета аэрозольных капель, которые во время чихания выбрасывает человек с заложенным носом и всеми зубами, примерно на 60% больше, чем в других случаях.
- Кроме этого, консистенция слюны тоже влияет на ее инфекционность. Чем она более жидкая, тем мельче получаются капли во время чихания или кашля. А чем они мельче, тем дольше остаются в воздухе во взвешенном состоянии.
Путь аэрозольных частиц от разных людей / изображения Physics of Fluids
- Изображение A – человек с чистой полостью носа и полным набором зубов;
- Изображение B – у больного чистая полость носа и без зубов;
- Изображение С человек с заложенным носом и без зубов;
- Изображение D – пациент с заложенным носом и полным набором зубов.
Это исследование связано с проектом по созданию капель от кашля при коронавирусе. Средство будет сгущать слюну, чтобы сократить расстояние разлета капель при чихании и кашле. По этому случаю авторы работы надеются провести ряд клинических испытаний, чтобы сравнить результаты моделирования с результатами, полученными от реальных людей.
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