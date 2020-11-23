Поняли, что может защищать миллионы людей от инфицирования коронавирусом
Естественный иммунитет к коронавирусу все же может быть у большего количества людей, чем считали раньше. Миллионы людей получили защитные Т-клетки в результате перенесенных аналогичных вирусов.
Что известно о формировании иммунитета к коронавирусу
Исследования британских медиков, которое охватило около 3 тысяч человек, показало, что 25% из них имели высокий уровень Т-клеток, которые распознают COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования Public Health England, пишет The Telegraph.
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Это гораздо больше, чем аналогичные исследования, которые выявляли не более 6% положительных результатов COVID-19.
Антитела и другие части иммунной системы не могут проникнуть к вирусу, когда он уже инфицировал организм.
Вероятно, после 2 волны пандемии коронавируса, данные об иммунитете снова изменятся.
По оценке экспертов Кембриджского университета, 7,37 миллиона людей уже заразились коронавирусом и соответственно – будут иметь иммунитет.
Людей, которые имеют иммунитет к COVID-19, больше
Несмотря на это, исследование Public Health England доказывает, что процент людей, которые имеют иммунитет, может быть на самом деле выше и равняться 14 миллионам людей или даже больше.
Предварительно ученые обращали большее внимание на антитела, которые нейтрализуют вирус до того, как он попадает в клетки организма.
По сравнению с этим, Т-клетки проникают именно в те клетки, которые уже инфицированы вирусом и убивают их.
Такие результаты позволяют сделать выводы, что для защиты от повторного инфицирования коронавирусом работает именно эта часть иммунной системы – высокий уровень Т-клеток.
Эффективную защиту против COVID-19 обеспечивают Т-клетки
Ученые отметили, что лишь половина из тех, у кого был высокий показатель Т-клеток, имели идентифицированные антитела против COVID-19, из чего ученые делают выводы, что один вид иммунитета может существовать без другого.
То есть, люди, которые защищены от COVID-19 не имеют специфических антител, именно к этому виду вируса, а в целом к простудным.
Кроме того, ученые предположили, что антитела очень быстро исчезают из организма после выздоровления от коронавируса, тогда как Т-клетки действуют в организме дольше.
За 4 месяца исследования у 20 участников с низким количеством Т-клеток развился COVID-19, по сравнению с людьми, которые имели высокий уровнь Т-клеток,
– заметил автор исследования Дэвид Вилли.
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