Пандемия коронавируса для людей с инвалидностью создала дополнительные барьеры. Для них образовался определенный вакуум, а также ухудшился доступ к медицинской помощи. Какой должна быть помощь для людей с инвалидностью – читайте далее.

В четверг, 3 декабря, отмечается Международный день людей с инвалидностью. Как написала бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун в фейсбуке, это не праздник, с которым нужно поздравлять людей с инвалидностью, а день, когда поднимают вопрос интеграции людей с инвалидностью в общество, обсуждают проблемы и ищут реальные решения для создания действительно инклюзивного и дружественного общества для каждого.

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Люди с инвалидностью имеют более высокие риски тяжелого течения COVID-19, поэтому нуждаются в большей защите. Однако для них образовался определенный информационный вакуум не только в распространенных источниках информации, но и со стороны правительственных рекомендаций.

Так, людям с нарушениями зрения, слуха и когнитивными нарушениями сложнее общаться и получать информацию. Еще один барьер касается принятия рекомендуемых стратегий здравоохранения, таких как физическое дистанцирование и мытье рук.

Например, частое мытье рук не всегда возможно для людей с определенными видами физических пороков. Это важные вещи, но они не всегда учитывают возможности людей с инвалидностью, не оставляя для них альтернативных вариантов. Вдобавок к этому, в подавляющем большинстве стран в начале карантина и локдауна правительства спешили прописать рекомендации для своих граждан, но в основном обошли стороной тему людей с инвалидностью,

– написала экс-министр.

Кроме того, ухудшился доступ к медицинской помощи людям с инвалидностью: почти все мощности медицинской системы нацелены на борьбу с COVID-19, в то время, как они могут нуждаться в постоянном уходе или регулярных медицинских обследованиях и манипуляциях, но вовремя не могут получать необходимую помощь.



3 декабря – Международный день людей с инвалидностью / Фото: Getty Images

"В конце концов, карантинные ограничения, изоляция, локдаун и в целом новые реалии 2020 года, безусловно, негативно влияют на физическое и ментальное здоровье людей с инвалидностью", – заявила Супрун.

Что делать людям с инвалидностью во время пандемии

Составьте план действий на случай, если вы заболеете. Имейте дома запас еды, воды, средств гигиены и медикаментов. Убедитесь, что вы знаете, к кому из людей или организаций вы можете обратиться за помощью. Имейте их контакты где-то на видном месте, чтобы при необходимости обратиться.

Убедитесь, что в случае болезни человека, который ухаживает за вами (если у вас есть потребность в индивидуальном уходе), вам будет кем его заменить. Договоритесь с близкими или представителями организации подстраховки.

Заботьтесь о себе и своем здоровье больше, особенно если вы знаете, что находитесь в группе риска. Не отменяйте встречи с врачом в случае необходимости, которые можно перевести в формат онлайн.

Соблюдайте физическую дистанцию, мойте руки или обрабатывайте их антисептиком, правильно носите защитную маску, если можете это делать. Также следует дезинфицировать вспомогательные средства, которыми вы пользуетесь.

Что делать тем, кто ухаживает за людьми с инвалидностью

Прежде всего защитите себя и человека, о котором заботитесь.

Придерживайтесь дистанцирования, масочного режима и регулярного мытья рук.

"Помните, что если вы ухаживаете за человеком, который почти не покидает квартиру, то именно вы можете быть тем, кто принесет вирус", – отметила министр.

Заботьтесь о здоровье человека, за которым вы ухаживаете, не ограничиваясь только физическим здоровьем. Человеку может быть страшно или неспокойно из-за угрозы заразиться. Помогите ему, предложив разговор или услуги специалиста по ментальному здоровью, если это нужно.

"Люди с инвалидностью должны проживать и переживать пандемию, а не выживать во время нее. Правительство, местная власть и каждый из нас должны работать в направлении создания безопасного и инклюзивного общества, не забывая о людях с инвалидностью и не делая вид, что их не существует" – отметила Ульяна Супрун.