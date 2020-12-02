Использование горчичников для лечения простуды или при болях в спине и артрите является пустой тратой времени и усилий. Не существует убедительных доказательств того, что они приносят пользу. Взамен применение горчичников может быть причиной ожогов.

Почему считали, что горчичники могут быть эффективными

Ульяна Супрун рассказала, что раньше горчичники применяли не только в бывшем Советском Союзе, но и во всем мире. Однако, на Западе от них отказались несколько лет назад, тогда как в Украине их еще используют и продают чуть ли не в каждой аптеке.

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Считалось, что горчица может "прогреть" внутренние органы. В частности, усилит кровообращение и тем самым уменьшит боль и воспаление.

Горчичники неэффективны

На самом деле покраснение кожи и тепло, которые человек испытывает на тех участках тела, где был горчичник, вовсе не означают, что там что-то "прогревается".

Семена горчицы содержат соединение синигрин – именно оно дает этот жгучий вкус, ради которого мы добавляем горчицу в хот-доги или холодец. При смешивании с водой синигрин распадается и образует аллил изотиоцианат. Именно он вызывает теплые ощущения на коже. А также раздражает ее, а если оставить его там надолго – вызывает ожоги,

– объяснила Супрун.

По ее словам, если все же решите поставить горчичник, то держать его следует не более 15 минут. А вот к маленьким детям его применять категорически нельзя, потому что у них очень чувствительная кожа.



Научно до сих пор не доказали эффективность горчичников / Фото Pixabay

Действенные и недейственные способы лечения простуды

Взамен Супрун посоветовала выбирать те способы лечения простуды и гриппа, которые действительно доказали свою эффективность, но среди них точно нету горчичников.

Другие популярные неэффективные способы лечения ОРВИ: растирание спиртом, дышание над картофелем, рюмки с крепкими напитками, укутывание в различные одеяла, чтобы "пропотеть", свечи с интерферонами, сиропы от кашля и антибиотики.

Лучший способ помочь организму – облегчить симптомы. Поэтому следует обеспечить больному качественный отдых, свежий воздух в доме, здоровое питание, достаточное питье и жаропонижающие средства, в случае высокой температуры.