Как получить бесплатное лечение от гепатита С в Украине
По состоянию на 25 ноября в Украине 29 815 курсов для бесплатного лечения от вирусного гепатита С. Если человек быстрее начнет лечение, у него будет больше шансов на полное выздоровление.
В прошлом году у более чем 32 тысяч украинцев были обнаружены маркеры вируса гепатита C и у более чем 20 тысяч – маркеры гепатита B. Об этом написала пресс-служба Центра общественного здоровья в фейсбуке.
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Как отмечают в ЦОС, раннее выявление вирусов очень важно, ведь тогда он быстрее попадает под медицинское наблюдение и начинает лечение.
Что делать для получения бесплатного лечения от гепатита С
- Чтобы получить лечение эффективными, рекомендованными ВОЗ препаратами, необходимо обратиться с заявлением на имя руководителя областного департамента здравоохранения или управления здравоохранения или главного врача в соответствующее медучреждение, где оказывают услуги по диагностике и лечению вирусного гепатита.
- Иногда пациенту необходимо встать в очередь и подождать. Лечением обеспечивают прежде всего больных с серьезными поражениями печени и другими заболеваниями, влияющими на быстрое прогрессирование гепатита С.
Несмотря на опасность вируса, у большинства больных поражение печени развивается достаточно медленно (иногда – через 20-30 лет). Но даже если вирус сейчас не приводит к заметным поражениям печени, лечение показано абсолютно всем больным. Хоть и не является актуальным для тех, у кого отсутствуют такие поражения,
– отмечают в пресс-службе.
Гепатит С излечим
Пациенты, имеющие вирусный гепатит С, независимо от стадии поражения печени могут быть полностью излечены. Чем раньше начать лечение – тем выше будут шансы на выздоровление.
В Украине продолжается Европейская неделя тестирования – международная акция, которая проходит дважды в год (в мае и ноябре). С 20 по 27 ноября в 17 регионах Украины можно бесплатно провериться на ВИЧ и вирусный гепатит. Адреса и время работы пунктов тестирования на вирусный гепатит С есть по ссылке.
Любой человек всегда может пройти тестирование на наличие гепатита С:
- у семейного врача;
- в ближайшем Центре СПИДа или кабинете доверия;
- в неправительственных организациях;
- в лабораториях, находящихся на карте ЦОС.
Профилактика гепатита С
Заметим, что вакцины от гепатита С пока нет, однако врачи рекомендуют такие средства профилактики:
- применение барьерных контрацептивов;
- пользование средствами разового (шприцы, иглы, капельные системы, гинекологические смотровые зеркала) и индивидуального (зубные щетки, бритвенные лезвия, контактные линзы) назначения;
- пользование средствами индивидуальной защиты (перчатки, очки, фартуки)
- пользование стерильными инструментами многократного назначения (маникюрными, стоматологическими, хирургическими, лабораторными).
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