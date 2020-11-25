По состоянию на 25 ноября в Украине 29 815 курсов для бесплатного лечения от вирусного гепатита С. Если человек быстрее начнет лечение, у него будет больше шансов на полное выздоровление.

В прошлом году у более чем 32 тысяч украинцев были обнаружены маркеры вируса гепатита C и у более чем 20 тысяч – маркеры гепатита B. Об этом написала пресс-служба Центра общественного здоровья в фейсбуке.

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Как отмечают в ЦОС, раннее выявление вирусов очень важно, ведь тогда он быстрее попадает под медицинское наблюдение и начинает лечение.

Что делать для получения бесплатного лечения от гепатита С

Чтобы получить лечение эффективными, рекомендованными ВОЗ препаратами, необходимо обратиться с заявлением на имя руководителя областного департамента здравоохранения или управления здравоохранения или главного врача в соответствующее медучреждение , где оказывают услуги по диагностике и лечению вирусного гепатита.

, где оказывают услуги по диагностике и лечению вирусного гепатита. Иногда пациенту необходимо встать в очередь и подождать. Лечением обеспечивают прежде всего больных с серьезными поражениями печени и другими заболеваниями, влияющими на быстрое прогрессирование гепатита С.

Несмотря на опасность вируса, у большинства больных поражение печени развивается достаточно медленно (иногда – через 20-30 лет). Но даже если вирус сейчас не приводит к заметным поражениям печени, лечение показано абсолютно всем больным. Хоть и не является актуальным для тех, у кого отсутствуют такие поражения,

– отмечают в пресс-службе.

Гепатит С излечим

Пациенты, имеющие вирусный гепатит С, независимо от стадии поражения печени могут быть полностью излечены. Чем раньше начать лечение – тем выше будут шансы на выздоровление.

В Украине продолжается Европейская неделя тестирования – международная акция, которая проходит дважды в год (в мае и ноябре). С 20 по 27 ноября в 17 регионах Украины можно бесплатно провериться на ВИЧ и вирусный гепатит. Адреса и время работы пунктов тестирования на вирусный гепатит С есть по ссылке.

Любой человек всегда может пройти тестирование на наличие гепатита С:

у семейного врача;

в ближайшем Центре СПИДа или кабинете доверия;

в неправительственных организациях;

в лабораториях, находящихся на карте ЦОС.

Профилактика гепатита С

Заметим, что вакцины от гепатита С пока нет, однако врачи рекомендуют такие средства профилактики: