В Варшаве оборудовали два автобуса для "трудных" больных COVID-19. Они рассчитаны на пациентов, нуждающихся в госпитализации.

Один автобус рассчитан на перевозку 22 пациентов и в нем есть все необходимое для оказания экстренной помощи, сообщает Miejskie Zakłady Autobusowe.

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Кабину водителя от салона отделяет плотная перегородка. А вместо передних двух рядов сидений установили стальные конструкции для транспортировки кислородных баллонов. К пассажирским местам провели кислородные установки, которые крепятся потолочными кронштейнами.

Кроме этого, теперь в автобусе есть радиоприемники, с помощью которых медицинский персонал может контактировать с водителем.

Отмечается, что переоборудованный транспорт будет использоваться в чрезвычайных ситуациях.

Переоборудование каждого автобуса обошлось примерно в 5 тысяч злотых (более 37 тысяч гривен).

Переоборудованный автобус для больных COVID-19: фото мэрии Варшавы

К слову, 5 ноября в Варшаве водитель автобуса спас молодую женщину, которая потеряла сознание и задыхалась в его транспортном средстве. Из-за отсутствия службы скорой помощи, он на рабочем автобусе доставил ее в отделение неотложной помощи.