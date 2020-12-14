В Польше от коронавируса будут вакцинировать иностранцев с разрешениями на проживание
В Польше уже в январе 2021 года планируют начать вакцинацию от коронавируса. Кроме граждан страны, получить препарат смогут и иностранцы, имеющие вид на временное или постоянное проживание.
В Польше будут вакцинировать бесплатно
Национальную программу вакцинации от коронавируса правительство Польши должно утвердить уже 15 декабря. Об этом сообщает Polskie Radio.
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4 способа получить вакцину в Польше:
- Запись в клиниках.
- Запись с помощью информационной линии.
- Запись через интернет-страницу.
- Запись через собственный электронный счет пациента.
По словам главы Канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика, будут бронировать место на вакцинацию автоматически. Человеку будут сообщать время и место.
Польша закупила 60 миллионов доз вакцины
Отметим, что Польша уже закупила 60 миллионов доз вакцины от коронавируса. Вакцинация должна быть бесплатной. Правительство сообщило об открытии 8 тысяч пунктов для прививки.
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