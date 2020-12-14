В Польше уже в январе 2021 года планируют начать вакцинацию от коронавируса. Кроме граждан страны, получить препарат смогут и иностранцы, имеющие вид на временное или постоянное проживание.

В Польше будут вакцинировать бесплатно

Национальную программу вакцинации от коронавируса правительство Польши должно утвердить уже 15 декабря. Об этом сообщает Polskie Radio.

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4 способа получить вакцину в Польше:

Запись в клиниках.

Запись с помощью информационной линии.

Запись через интернет-страницу.

Запись через собственный электронный счет пациента.

По словам главы Канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика, будут бронировать место на вакцинацию автоматически. Человеку будут сообщать время и место.

Обратите внимание! Людей, имеющих сопутствующие болезни, в Польше будут вакцинировать в первую очередь. Также одними из первых прививки от COVID-19 получат медики, правоохранители и жители домов престарелых.

Польша закупила 60 миллионов доз вакцины

Отметим, что Польша уже закупила 60 миллионов доз вакцины от коронавируса. Вакцинация должна быть бесплатной. Правительство сообщило об открытии 8 тысяч пунктов для прививки.

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