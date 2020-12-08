Польша закупила 60 миллионов доз вакцин от COVID-19: детали
Польские власти зарезервировали и закупили более 60 миллионов доз вакцин от коронавируса. Прививать граждан будут бесплатно.
Первыми вакцину получат врачи. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на фейсбук-странице.
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Большое испытание
Планируют работу 8 тысяч пунктов по вакцинации.
Мы в безопасности. Сейчас настало время для большого испытания, то есть реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19,
– сказал Моравецкий.
Кого будут прививать
Прививать хотят до 180 тысяч человек в неделю. Первыми будут:
- врачи;
- работники социальных служб;
- граждане старше 60 лет;
- военнослужащие.
Отметим, что ВОЗ выступила против принудительной COVID-вакцинации. В организации подчеркнули, что страны мира должны работать над увеличением доверия к вакцинации.
Коронавирус в Польше: что известно
- По состоянию на 8 декабря 2020 года в Польше COVID-19 заболели 1 076 180 человек. Из них умерло 20 592, выздоровело – 738 845.
- Власти страны планируют ввести национальный карантин и запрет на поездки, если количество инфицированных превысит 70–75 случаев на 100 тысяч населения.
- На пресс-конференции во вторник, 8 декабря, министр здравоохранения Адам Недзельский и руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик представили проект Национальной программы вакцинации против коронавируса.
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