Польские власти зарезервировали и закупили более 60 миллионов доз вакцин от коронавируса. Прививать граждан будут бесплатно.

Первыми вакцину получат врачи. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на фейсбук-странице.

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Большое испытание

Планируют работу 8 тысяч пунктов по вакцинации.

Мы в безопасности. Сейчас настало время для большого испытания, то есть реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19,

– сказал Моравецкий.

Обратите внимание! С пятницы, 11 декабря, в Польше начинают проводить онлайн-отбор медицинских центров, которые готовы вакцинировать граждан. Власти планируют создать около 8 тысяч пунктов, где можно будет бесплатно сделать прививку от COVID-19.

Кого будут прививать

Прививать хотят до 180 тысяч человек в неделю. Первыми будут:

врачи;

работники социальных служб;

граждане старше 60 лет;

военнослужащие.

Отметим, что ВОЗ выступила против принудительной COVID-вакцинации. В организации подчеркнули, что страны мира должны работать над увеличением доверия к вакцинации.

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