Варшава может передать Киеву вакцину против коронавирусной инфекции, если у них будут излишки.

Сейчас продолжаются переговоры, передаст ли польское правительствоУкраине излишки вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, пишет Rzeczpospolita.

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Мы задекларировали, что если будем иметь избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности, Украине,

– сообщил Михал Дворчик.

В Варшаве подтвердили, что переговоры с украинской стороной продолжаются. Однако деталей пока нет.

Напомним, третьи страны смогут получать вакцину только при условии посредничества страны, которая является полноправным членом Евросоюза. Для Украины такой страной вполне может стать Польша. Украине необходимо прежде всего обеспечить условия, необходимые для хранения вакцины. В частности, вакцина Pfizer/Biontech требует хранилищ с низкой температурой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не вошла в список стран которые первыми получают вакцину от коронавируса. По его мнению, США и Великобритания могли бы повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала