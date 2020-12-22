Польша отдаст Украине излишки вакцины от COVID-19, если они будут
Варшава может передать Киеву вакцину против коронавирусной инфекции, если у них будут излишки.
Сейчас продолжаются переговоры, передаст ли польское правительствоУкраине излишки вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, пишет Rzeczpospolita.
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Мы задекларировали, что если будем иметь избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности, Украине,
– сообщил Михал Дворчик.
В Варшаве подтвердили, что переговоры с украинской стороной продолжаются. Однако деталей пока нет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не вошла в список стран которые первыми получают вакцину от коронавируса. По его мнению, США и Великобритания могли бы повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми.
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