Польша в коронавирусной ловушке: рекордное количество смертей за сутки
Впервые с начала пандемии количество умерших от COVID-19 в Польше превысило полтысячи человек и достигло 548. Только за сутки болезнь диагностировали у 25 571 человека.
В Министерстве здоровья Польши отметили, что у 119 умерших от коронавируса не было хронических заболеваний. Об этом сообщаетє RMF24.
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К 13 ноября количество летальных исходов лишь трижды превысило показатель в 400 человек. Наибольший суточный прирост – более 27 тысяч новых больных – фиксировали на прошлой неделе.
Регионы Польши с наибольшим количеством новых случаев:
- Силезское воеводство;
- Нижнесилезское;
- Великопольское;
- Мазовецкое.
В Польше уже усилили карантин
Отметим, что из-за стремительного распространения коронавируса власти Польши пошли на усиление карантинных ограничений. Школы – на дистанционном обучении. Также закрыли учреждения культуры, кинотеатры, театры и галереи. Отели работают с ограничениями.
Какова ситуация с коронавирусом в Польше?По состоянию на 14 ноября в Польше обнаружили 691 118 случаев коронавируса, из них 10 045 – летальные. Более 282 тысяч больных выздоровели.
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