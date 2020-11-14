Впервые с начала пандемии количество умерших от COVID-19 в Польше превысило полтысячи человек и достигло 548. Только за сутки болезнь диагностировали у 25 571 человека.

В Министерстве здоровья Польши отметили, что у 119 умерших от коронавируса не было хронических заболеваний. Об этом сообщаетє RMF24.

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К 13 ноября количество летальных исходов лишь трижды превысило показатель в 400 человек. Наибольший суточный прирост – более 27 тысяч новых больных – фиксировали на прошлой неделе.

Регионы Польши с наибольшим количеством новых случаев:

Силезское воеводство;

Нижнесилезское;

Великопольское;

Мазовецкое.

В Польше уже усилили карантин

Отметим, что из-за стремительного распространения коронавируса власти Польши пошли на усиление карантинных ограничений. Школы – на дистанционном обучении. Также закрыли учреждения культуры, кинотеатры, театры и галереи. Отели работают с ограничениями.