Полный локдаун в Украине могут ввести уже со 2 января 2021 года. На этом настаивает министерство здравоохранения, а глава МВД Арсен Аваков предлагает ввести локдаун уже с 7 декабря.

В Украине могут ввести полный локдаун со 2 января

Как сообщает издание "Zn.ua", ссылаясь на собственные источники, окончательное решение еще не принято. По поводу остановки транспорта правительство еще тоже не определилось.

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Пока большинство склоняется к тому, чтобы оставить транспорт. Но просчитываем, как это повлияет с одной стороны на эпидемиологическую ситуацию, а с другой – на работу критической инфраструктуры,

– сообщил источник издания.

Обратите внимание: локдаун – это жесткая форма карантина, которая ограничивает свободное передвижение в самой стране и за ее пределами. При локдауне будут функционировать только те организации, которые предоставляют услуги первой необходимости.

Что известно о вероятном локдауне

Вечером 30 ноября в Офисе президента состоялось совещание с участием членов правительства, представителей аппарата СНБО и Офиса президента.

Министр Минздрава Максим Степанов озвучил предложение ввести карантин со 2 января , чтобы дать предпринимателям "закрыть год".

, чтобы дать предпринимателям "закрыть год". Также в СМИ появилась информация, что карантин планируют ввести с 23 декабря по 15 января.

То есть пока рассматривают 2 варианта введения карантина: еще в декабре, или уже с января.

В правительстве надеялись избежать полного локдауна. Поэтому в ноябре вводили карантин выходного дня.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в правительстве ведут переговоры о введении "интеллектуального" локдауна.

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