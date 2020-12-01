Новая дата введения локдауна: жесткий карантин могут ввести с января, – СМИ
Полный локдаун в Украине могут ввести уже со 2 января 2021 года. На этом настаивает министерство здравоохранения, а глава МВД Арсен Аваков предлагает ввести локдаун уже с 7 декабря.
В Украине могут ввести полный локдаун со 2 января
Как сообщает издание "Zn.ua", ссылаясь на собственные источники, окончательное решение еще не принято. По поводу остановки транспорта правительство еще тоже не определилось.
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Пока большинство склоняется к тому, чтобы оставить транспорт. Но просчитываем, как это повлияет с одной стороны на эпидемиологическую ситуацию, а с другой – на работу критической инфраструктуры,
– сообщил источник издания.
Что известно о вероятном локдауне
- Вечером 30 ноября в Офисе президента состоялось совещание с участием членов правительства, представителей аппарата СНБО и Офиса президента.
- Министр Минздрава Максим Степанов озвучил предложение ввести карантин со 2 января, чтобы дать предпринимателям "закрыть год".
- Также в СМИ появилась информация, что карантин планируют ввести с 23 декабря по 15 января.
- То есть пока рассматривают 2 варианта введения карантина: еще в декабре, или уже с января.
- В правительстве надеялись избежать полного локдауна. Поэтому в ноябре вводили карантин выходного дня.
- По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в правительстве ведут переговоры о введении "интеллектуального" локдауна.
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