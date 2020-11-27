Коронавирус ставит новые неутешительные рекорды в Украине, количество новых суточных случаев возросло вплоть до 16 тысяч. В правительстве не исключают введения полного локдауна, но его точно не будут вводить с понедельника, 30 ноября.

Сейчас власти рассматривают различные варианты развития событий, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире телеканала "Интер".

К теме Степанов назвал основные критерии для введения локдауна

В любом случае, если нужно будет вводить жесткие ограничения, мы за 7 – 10 дней сообщим их четкий перечень,

– подчеркнул глава Минздрава.

Министр также заверил, что ситуация с COVID-19 в стране является достаточно напряженной, однако в то же время – не критической. И добавил, что койки в больницах для больных коронавирусом заполнены чуть меньше чем на 50%.

Вероятное введение локдауна: последние новости

Ранее за немедленное введение жесткого карантина в Украине выступил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Глава МВД считает, что нужно ввести общий локдаун на 3 – 4 недели с механизмом компенсаций для населения.

У Зеленского отметили, что рассматривают такой вариант, если ситуация с распространением COVID-19 ухудшится.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовится к различным сценариям – в частности, и к возможному введению карантина на праздники.

Эксперты убеждены, что локдаун в Украине – неизбежен. В СМИ уже назвали несколько вероятных дат – с 7 по 20 декабря или с 25 декабря по 17 января.



Карантинные ограничения, которые сейчас действуют в Украине / Инфографика 24 канала