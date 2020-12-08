Центр общественного здоровья Украины определило 12 приоритетных групп населения, которые первыми получат вакцину от COVID-19. Это около 21 миллиона человек, или 50% населения Украины.

Как сообщили в ЦОЗ также проверили наличие холодильного оборудования. Центр собрал информацию на всех уровнях — от районного до областного и сформировал общую базу данных. Как известно, вакцина от Pfiser должна храниться при особенно низких температурах.

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В определенные приоритетные группы населения вошли:

работники сферы здравоохранения;

военные;

педагоги;

старики;

лица, проживающие в соцучреждениях;

люди с сопутствующими заболеваниями и тому подобное.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина может рассчитывать на получение 8 млн доз вакцины. Этого хватит, чтобы вакцинировать 4 млн украинцев (20% населения). Поэтому правительство ищет другие пути получения вакцины для приоритетных групп.

Дополнительно Украина ведет переговоры с другими производителями напрямую за средства госбюджета. На закупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже от COVAX,

– сообщил и. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин.

Что известно о подготовке Украины к вакцинации от COVID-19

В целом Украина получит примерно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX.

Государство уже обратилось к США по поставкам вакцины от Pfizer. Поставки вакцины компании ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.



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