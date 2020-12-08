Пол Украины попадает под приоритетную вакцинацию от коронавируса, — ЦОЗ
Центр общественного здоровья Украины определило 12 приоритетных групп населения, которые первыми получат вакцину от COVID-19. Это около 21 миллиона человек, или 50% населения Украины.
Как сообщили в ЦОЗ также проверили наличие холодильного оборудования. Центр собрал информацию на всех уровнях — от районного до областного и сформировал общую базу данных. Как известно, вакцина от Pfiser должна храниться при особенно низких температурах.
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В определенные приоритетные группы населения вошли:
- работники сферы здравоохранения;
- военные;
- педагоги;
- старики;
- лица, проживающие в соцучреждениях;
- люди с сопутствующими заболеваниями и тому подобное.
Дополнительно Украина ведет переговоры с другими производителями напрямую за средства госбюджета. На закупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже от COVAX,
– сообщил и. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин.
Что известно о подготовке Украины к вакцинации от COVID-19
- В целом Украина получит примерно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX.
- Государство уже обратилось к США по поставкам вакцины от Pfizer. Поставки вакцины компании ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.
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Готовы ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / коллаж 24 канала
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