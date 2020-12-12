Ученые медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского универститета рассказали о новых симптомах коронавируса COVID-19 у детей.

Несмотря на то, что многие дети болеют коронавирусом бессимптомно, ученые сообщают о новых симптомах. Об этом пишет британское издание Express.

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У детей симптомами COVID-19 могут быть покрасневшие глаза, язык, ладони и щеки.

Дети часто переносят коронавирус в легкой форме или бессимптомно, однако в сочетании с мультисистемным воспалительным синдром (MIS-C) инфекция вызывает воспаление некоторых органов и тканей, таких как сердце, легкие, кровеносные сосуды, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза,

– говорится в выводах ученых.

Нью-йоркские медики проанализировали 35 детей, которые попали в две больницы в период с 1 апреля по 14 июля. Так, 83% участников исследования имели покрасневшие припухшие глаза, красные щеки и ладони, а также опухший язык ярко-красного цвета.

Самым распространенным симптомом были залитые кровью глаза, от которых страдал 21 ребенок.

По данным NHS, характерным симптомом коронавируса у детей является высокая температура, которая длится пять дней и дольше.

Симптом обычно сопровождается следующим: