Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока что в Украине нет необходимости разворачивать мобильные госпитали. Несмотря на то, что в стране к этому готовятся, госпитализированные с COVID-19 сейчас нуждаются в другом.

Во время отчета в Верховной Раде, глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве сейчас не видят приоритетности в развертывании мобильных госпиталей. Об этом сообщает 24 канал.

К тем Количество коек для больных COVID-19 в Украине планируется увеличить до 75 тысяч

Впрочем, в Украине активно готовятся к их запуску. В частности, еще в октябре Шмыгаль поручил регионам найти и подготовить помещения, которые могут понадобиться для этой цели.

Пока мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали, однако такая подготовка ведется,

– заявил Денис Шмыгаль 17 ноября.

Так, еще 4 ноября премьер-министр сообщил, что Украине необходимо 25 тысяч дополнительных койкомест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях без потребности в ремонтах, которые оборудованы отоплением и всем необходимым, чтобы можно было принимать людей.

Кроме этого, Кабмин выделил 118 миллионов гривен на развертывание мобильных госпиталей для больных COVID-19 в Киеве, Одессе и Краматорске.

Почему мобильные госпитали на данный момент не актуальны и что в правительстве планируют решить в первую очередь

Сейчас в стране есть 52 тысячи кроватей, выделенных для больных COVID-19 и около 30 тысячи госпитализированных.

Врачи давно забили тревогу, что людям со средним и тяжелым течением COVID-19, которые подвергаются госпитализации, нужны не сами кровати – им необходима кислородная поддержка. В начале ноября глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что к кислороду в стране подключены только 19 909 койкомест.

Главная задача сейчас – это обеспечение кислородом. Фактически 1,5 миллиарда гривен правительство выделило на эти цели. Максимально упрощенная вся сертификация. Ежедневно мы говорим с производителями кислорода, системами подводки, поставщиками концентраторов для того, чтобы эффективно скоординировать весь процесс и логистику,

– сообщил Шмыгаль во время отчета в Верховной Раде.

По словам Шмыгаля, сейчас в стране введено в эксплуатацию около 700 аппаратов искусственной вентиляции легких. В целом в украинских больницах размещено почти 5 тысяч таких аппаратов.