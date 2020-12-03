Добровольцы, которые первыми в мире получили вакцину COVID-19 от Pfizer, рассказали о побочных эффектах после прививки.

Волонтеры сказали, что побочные эффекты "ощущаются как похмелье", сообщает издание Daily Mail.

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Одна 45-летняя женщина, которая стала доброволицей, сказала, что побочные эффекты после первой дозы вакцины были похожи на прививку от гриппа.

Еще один из 40 000 участников, которые получили вакцину в рамках испытания, 44-летний Глен Дешилдс сказал, что у него возникло ощущение "тяжелого похмелья", но эти симптомы быстро прошли. Тысячи доз вакцины были доставлены с заводов Pfizer в Бельгии в Британию. Борис Джонсон заявил, что вакцинация "позволит вернуть свою жизнь и снова запустить экономику".



Побочные эффекты вакцины Pfizer ощущаются как похмелье / Фото: Getty Images

Великобритания заказала в общей сложности 40 миллионов доз вакцины Pfizer, 10 миллионов – до конца 2020 года, а остальные – в следующем году.

Волонтер Керри, которая получила первую прививку еще в сентябре, во второй раз вакцинировалась от коронавируса в ноябре. Женщина решила стать участницей испытания потому, что считает это своим гражданским долгом. Она сказала, что страдала головной болью, лихорадкой и болью по всему телу, по сравнению с уколом от гриппа. После второго укола симптомы ухудшились.

45-летняя женщина убеждена, что вакцина защитила ее, когда ее партнер и его сын заразились вирусом. Керри рекомендует не сомневаться в вакцине и прививаться.

Г-н Дешилдс из Техаса тоже сказал, что страдает от побочных эффектов, которые не отличаются от "тяжелого похмелья".

Что известно о готовности вакцины для массовой прививки против COVID-19

BioNTech и Pfizer первыми заявили об эффективности вакцины против коронавируса, ее название – BNT162b2. Сначала эффективность вакцины составляла 90%, затем показатель смогли повысить до 95%. В исследованиях приняли участие более 40 тысяч человек.

Moderna объявила, что ее вакцина против COVID-19 эффективна на 94,5%. К испытаниям привлекли более 30 тысяч участников в США. Среди добровольцев – люди, которым за 65, и представители разных национальностей.

Обе вакцины созданы на основе технологии mRNA(матричная РНК): суть их действия заключается в продукции белков, которые схожи с белками вируса и способны вызвать иммунный ответ.

Цена за дозу вакцины компании Moderna будет около 38 долларов – намного выше, чем Pfizer – 20 долларов.

Вакцинация в Украине: что известно

По информации ВОЗ, Украина сможет получить первую партию вакцины от коронавируса во 2 квартале 2021 года. Пока неизвестно, вакцину чьего производства выберет украинский Минздрав. Переговоры ведут с различными компаниями.

В рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 можно рассчитывать на выделение 8,34 миллиона доз вакцины до конца 2021 года. Больше об этом читайте по ссылке.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала