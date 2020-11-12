Защитные маски не надо носить на улице, а вот штраф за отсутствие маски в общественном месте будут выписывать сразу на месте.

Штрафы за отсутствие маски

Законодатели поддержали другой механизм, который похож на тот, который применяется в случае нарушения правил дорожного движения. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

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По словам министра, до недавнего времени нарушителю выписывали протокол на месте происшествия, который затем отправляли в суд, а окончательное решение о штрафе следовало ожидать.

Максим Степанов – глава Минздрава “Подход к наложению штрафов за не ношение маски изменен. Нарушителю выписывают штраф сразу на месте”.

Степанов привел примеры ситуаций, когда человеку следует надеть маску, чтобы придерживаться действующего законодательства и сохранить здоровье и здоровье других.

На улице носить маску не надо. Исключение – в месте большого скопления людей, в частности на остановках общественного транспорта.

Важно! Административная ответственность, предусмотренная за пребывание без средств индивидуальной защиты – маски или респиратора, касается лишь пребывание в общественных местах.

Максим Степанов – глава Минздрава “Штрафы выписывать за пребывание без маски будут именно в общественных местах. Когда человек, например, зашел в супермаркет, и он без маски, то дистанция уже не важна – ведь расстояние до других, разумеется, будет все время меняться. Человек должен быть в маске”.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

11 ноября Кабинет Министров проголосовал за введение карантина выходного дня. Новые ограничения начнут действовать уже с 14 – 15 ноября.

Также Украина возвращается к общенациональному карантину вместо адаптивного.

По состоянию на утро 12 ноября в Украине сообщили о новых 11 057 случаях инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 500 865.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала