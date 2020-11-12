"Подход изменен": в Минздраве объяснили, где не обязательно носить маску
Защитные маски не надо носить на улице, а вот штраф за отсутствие маски в общественном месте будут выписывать сразу на месте.
Штрафы за отсутствие маски
Законодатели поддержали другой механизм, который похож на тот, который применяется в случае нарушения правил дорожного движения. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, говорится в сообщении пресс-службе ведомства.
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По словам министра, до недавнего времени нарушителю выписывали протокол на месте происшествия, который затем отправляли в суд, а окончательное решение о штрафе следовало ожидать.
Степанов привел примеры ситуаций, когда человеку следует надеть маску, чтобы придерживаться действующего законодательства и сохранить здоровье и здоровье других.
- На улице носить маску не надо. Исключение – в месте большого скопления людей, в частности на остановках общественного транспорта.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине
- 11 ноября Кабинет Министров проголосовал за введение карантина выходного дня. Новые ограничения начнут действовать уже с 14 – 15 ноября.
- Также Украина возвращается к общенациональному карантину вместо адаптивного.
- По состоянию на утро 12 ноября в Украине сообщили о новых 11 057 случаях инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 500 865.
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