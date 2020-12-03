Анализ крови – один из важнейших методов диагностики. Но, чтобы он показал правдивые результаты, нужно правильно к нему подготовиться.

Пища

Мы знаем, что кровь сдают на голодный желудок, но так ли это? На самом деле не много показателей зависят от еды.

Только уровень глюкозы надо определять натощак, пишет 24 канал.

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Для других биохимических анализов это не обязательно: уровень холестерина, креатинина, билирубина, мочевой кислоты не изменится, если вы слегка позавтракаете. А вот вечернее переедание может привести к повышению уровня триглицеридов.

Алкоголь

Алкоголь накануне может вызвать повреждение печени, поэтому в результатах анализа будет повышение ферментов АСТ, АЛТ и сгущение крови.

Лекарство

Гормоны щитовидной железы (Т3 и Т4) нужно определять до приема утреннего тироксина. Если сдаете анализ на железо, то воздержитесь от приема препаратов железа до взятия крови.

Утренний прием мочегонных препаратов может изменить показатели электролитов.

Почему врачи требуют сдавать кровь натощак?

При употреблении жирной пищи в крови быстро повышается уровень триглицеридов (жиров), и сыворотка крови становится мутной, из-за этого анализы, методика которых основана на светопропускании, могут быть неточными.

Как подготовиться к сдаче анализа крови