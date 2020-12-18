Почему умерших от COVID-19 хоронят в пакетах и почему им не делают вскрытия: ответ Тодурова
Умерших от коронавируса COVID-19 не вскрывают и хоронят в специальных пакетах из-за того, что их тела сохраняют опасную для других людей флору.
Умерших от коронавируса хоронят по строгим правилам. Об этом в интервью с Obozrevatel рассказал кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.
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В организме человека есть различные биологические жидкости, в частности: слизь, мокрота и др.
Какое-то время там хранится биологический материал. Если человек умер от пневмонии, то у него, кроме вируса, могут быть еще и пневмококки, синегнойная палочка и все что угодно. Если человек пролежал в реанимации с пневмонией много дней, то он априори имеет некую бактериальную, грибковую, вирусную флору, которая может быть опасной для людей,
– рассказал кардиохирург.
Тодуров уточнил, что вскрытие тел пациентов, умерших вследствие коронавируса, производится только в редких случаях и в судебно-медицинских учреждениях.
Смертность от коронавируса в Украине: что известно
- С начала пандемии в Украине умерли 16 256 больных коронавирусом. 260 из них за прошедшие сутки 17 ноября.
- В Киеве самая высокая смертность в результате болезни по Украине. По состоянию на 18 декабря из жизни ушли 1679 инфицированных жителей столицы. На втором месте по смертности находится Днепропетровская область.
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