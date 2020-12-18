Умерших от коронавируса COVID-19 не вскрывают и хоронят в специальных пакетах из-за того, что их тела сохраняют опасную для других людей флору.

Умерших от коронавируса хоронят по строгим правилам. Об этом в интервью с Obozrevatel рассказал кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.

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В организме человека есть различные биологические жидкости, в частности: слизь, мокрота и др.

Какое-то время там хранится биологический материал. Если человек умер от пневмонии, то у него, кроме вируса, могут быть еще и пневмококки, синегнойная палочка и все что угодно. Если человек пролежал в реанимации с пневмонией много дней, то он априори имеет некую бактериальную, грибковую, вирусную флору, которая может быть опасной для людей,

– рассказал кардиохирург.

Тодуров уточнил, что вскрытие тел пациентов, умерших вследствие коронавируса, производится только в редких случаях и в судебно-медицинских учреждениях.

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