Количество больных COVID-19 в Украине, согласно официальной статистике Министерства здравоохранения, уменьшается. Но эксперты отметили, что такой резкий спад может не задержаться надолго.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что можно доверять различным теориям заговора. Но факт остается – количество больных действительно уменьшилось. Об этом он сообщил в интервью на 24 канале.

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По его словам, сначала происходило снижение динамики роста больных, а затем и снижение количества инфицированных COVID-19. Такая стабилизация отразилась на количестве тестирований.

Расширение условий для тестирования

До 10 декабря, как отметил министр, в Украине не было четко определено, кого нужно тестировать на COVID-19. Тестировали всех людей, которые имели признаки коронавирусной болезни и пневмонии. Только уменьшалось количество людей, которые имеют признаки COVID-19 – уменьшалось количество сделанных тестов.

Но пока расширили критерии людей, которых тестируют методом ПЦР. В частности, добавили любые респираторные заболевания, независимо от того, совпадают ли они с симптомами COVID-19 или нет.

Новые пункты по диагностике

Также добавили еще один метод диагностики – это экспресс-тесты на COVID-19, которые поступают в регионы. Это тесты на антиген, после которых можно увидеть результат через 15 минут. И приняли пункт, где любое контактное лицо, которое находилось у инфицированного, должно сделать ПЦР-тесты.

"Мы расширяем перечень максимально. Потому что мощность лабораторий уже увеличили и можно делать до 50 – 60 тестов. Также есть частные лаборатории, которым мы платим деньги", – также сказал Степанов.

Он добавил, что в Минздраве меняют и расширяют алгоритм, как человек может пройти тестирование. В частности, кроме мобильной бригады, добавили семейных врачей.