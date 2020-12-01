Почему Украине нужен локдаун и на сколько времени: объяснения Минздрава
В Министерстве здравоохранения считают, что локдаун в Украине надо ввести сроком на три недели. В ведомстве пояснили, что это поможет сбалансировать рост заболеваемости на коронавирус уже до февраля.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала ICTV. По его словам, ситуация с коронавирусом осложнилась вследствие роста заболеваемости гриппом, пишет 24 канал.
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Нам нужен трехнедельный локдаун потому что, кроме ситуации с COVI-19, у нас есть сезонные обострения заболеваемости гриппом. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансировано,
– отметил Степанов.
Ранее, Максим Степанов пояснил, что в Минздраве не намерены продлевать карантин выходного дня. А в СМИ появилась информация, что в Кабмине уже определились с датами нового локдауна. Мол, его планируют ввести с 23 декабря по 15 января.
Что известно о вероятном локдауне
- На совещании Кабмина 30 ноября срочно решали, вводить ли локдаун.
- Ранее в СМИ распространяли слухи о "новогоднем" локдауне, однако называли разные даты.
- Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что жесткий карантин введут, когда отметка больных за сутки достигнет 30 тысяч.
- В правительстве надеялись избежать полного локдауна. Поэтому в ноябре вводили карантин выходного дня.
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