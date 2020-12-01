В Министерстве здравоохранения считают, что локдаун в Украине надо ввести сроком на три недели. В ведомстве пояснили, что это поможет сбалансировать рост заболеваемости на коронавирус уже до февраля.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала ICTV. По его словам, ситуация с коронавирусом осложнилась вследствие роста заболеваемости гриппом, пишет 24 канал.

Читайте также Локдаун в Украине: Кабмин и СНБО так и не приняли окончательное решение – журналист

Нам нужен трехнедельный локдаун потому что, кроме ситуации с COVI-19, у нас есть сезонные обострения заболеваемости гриппом. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансировано,

– отметил Степанов.

Ранее, Максим Степанов пояснил, что в Минздраве не намерены продлевать карантин выходного дня. А в СМИ появилась информация, что в Кабмине уже определились с датами нового локдауна. Мол, его планируют ввести с 23 декабря по 15 января.

Что известно о вероятном локдауне

На совещании Кабмина 30 ноября срочно решали, вводить ли локдаун.

Ранее в СМИ распространяли слухи о "новогоднем" локдауне, однако называли разные даты.

Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что жесткий карантин введут, когда отметка больных за сутки достигнет 30 тысяч.

В правительстве надеялись избежать полного локдауна. Поэтому в ноябре вводили карантин выходного дня.

Больше по теме Возможен ли локдаун в Украине в декабре