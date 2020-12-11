Количество больных в Украине не такое высокое, как еще несколько недель назад, а количество выздоровевших растет. Несмотря на это, уровень смертности из-за пандемии достаточно высок, также есть немалое количество тяжелых больных.

На самом деле все зависит от того, как меняется поведение украинцев и насколько добросовестно они следуют указаниям врачей. Такое мнение бывшая глава Минздрава Зоряна Скалецкая высказала в 24 канале.

К теме COVID-19 уже переболела треть украинцев, – бывший главный санитарный врач

Кроме этого, влияет и то, насколько медицинская система готова принимать пациентов и сколько людей вообще обращаются за такой помощью, добавила она.

О смертности от COVID-19

Заметим, что за прошедшие сутки, 10 декабря, в Украине умерли 285 больных коронавирусом. Это – рекордный прирост летальности в Украине с начала пандемии.

"Относительно общей тенденции смертности – мы не говорим, что она значительно выросла. Она есть в пределах той погрешности, которую мы отслеживали в течение последних нескольких месяцев", – заверила Скалецкая.

Украинцы уже больше знают о COVID-19, понимают, как он распространяется, у них есть больше знакомых, которые переболели. Поэтому в системе больше тех, кто из-за своего состояния здоровья находится в группе риска,

– заметила экс-министр.

"Собственно, есть большая вероятность, что такие люди будут госпитализированы. А меньше заболеваний и госпитализаций – это касается тех, кто не в группе риска, например – молодежи и детей", – объяснила она.

О вакцинации украинцев

Скалецкая надеется, что делать прививку от COVID-19 будут прежде всего люди из групп риска, которые переживают за свое здоровье. Для них вакцинироваться – это означает, в частности, легко перенести болезнь даже в случае заражения.

Сначала будут вакцинированы эти люди, а также медицинские работники. Тогда мы получим определенное количество людей, которые безопасно пройдут вакцинацию и будут хорошим примером для других,

– подчеркнула бывшая чиновница.

"Они получат ту защиту организма, на которую мы рассчитываем. И я думаю, что со временем эта процедура будет вызывать доверие у большего количества людей и мы сможем провакцинировать больше украинцев, – добавила Скалецкая.

Что украинцы думают о вакцинации от COVID-19 / Инфографика 24 канала

По словам бывшего министра, крайне важными являются не только меры государства, но и активная позиция самих граждан. Она также подчеркнула, что ее семья вакцинировалась от гриппа и намерена делать прививки от коронавируса.