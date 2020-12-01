В Украине в 70% вызовов для больных коронавирусом скорая прибывает с опозданием. С чем это связано – читайте дальше.

Как известно, скорая помощь должна прибывать на срочные вызовы в городе в течение 10 минут, а на не экстренные – в течение 20. Однако из-за коронавируса загруженность медиков экстренной помощи значительно возросла. О работе скорой рассказал генеральный директор Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Васько изданию ТСН.

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Скорая по вызову сейчас прибывает, к сожалению, только в 30% вовремя, укладываясь в нормативы для городской зоны. В 70% прибытие с опозданием – порой на 2 минуты, порой на 5 минут, а порой больше,

– сказал Андрей Васько.

Он добавил, что в первую очередь обслуживаются вызовы с дыхательной недостаточностью, когда есть жалобы на то, что пациент задыхается, высокая частота дыхания или сатурация на пульсоксиметре ниже 92.

Время прибытия скорой на вызовы к инфицированным коронавирусом зависит от того, где находится пациент и насколько срочно его нужно госпитализировать.

Де-факто, если вызов зарегистрирован через "103" и стоит в очереди на перевозку в больницу, и пациент не ургентный, то он может ждать и час, чтобы скорая к нему приехала. Но если пациент ургентный – есть дыхательная недостаточность и угроза жизни на данную минуту – приоритетно автомобиль отправляется туда,

– сказал Васько.

Кроме того, он отметил, что на вызовы к больным или с подозрением на коронавирус бригады никак не могут приехать быстро.

"Они должны сначала одеться в защитные комбинезоны, что занимает время. Кроме того, к счастью, большинство таких вызовов не являются экстренными. То есть, больной вполне может некоторое время терпеть свою температуру, принимать жаропонижающие. Кислород, к счастью, тоже нужен далеко не всем. Поэтому, если придут одновременно вызов, где будет звучать, например, "плохо с сердцем, умирает" или двусторонняя пневмония, и свободных бригад не будет, последний вызов может и постоять", – пояснил генеральный директор.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала