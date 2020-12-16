Риск рака легких у людей, которые никогда не курили, может зависеть от того, какие микробы и в каком количестве живут у них в полости рта.

В 25% случаев рак легких развивается у людей, которые никогда не курили, пишет BMJ.

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Почему возникает рак легких у некурящих

Среди возможных факторов риска в этой группе ученые называют пассивное курение, воздействие газа радона, загрязнение воздуха, семейную предрасположенность. Однако они указывают, что этими факторами не получается объяснить все случаи появления злокачественной опухоли у некурящих.

Как происходило исследование

Авторы нового исследования исследовали потенциальную роль бактерий, которые длительное время живут в полости рта, и риск развития рака легких. Ученые считают, что бактерии могут попадать из полости рта в бронхи. Микробиота дыхательных путей вероятно может играть роль в развитии болезней легких – как доброкачественных, так и злокачественных.

Ученые проанализировали данные об участниках большого исследования, которое провели с 1996 по 2006 год в Китае. Среди участников было 114 некурящих, у которых развился рак легкого. Микробиом полости рта этих участников исследования сравнили с микробиомой других 114 человек тех же полов и возрастных групп, но не имевших рака.

Бактерии во рту и рак легких

Ученые обнаружили, что в микробиоме онкопациентов и здоровых людей есть существенные отличия. Чем большим было разнообразие бактерий в полости рта, тем ниже был риск развития рака легких. Вероятность появления опухоли уменьшалась при наличии большого количества определенных микроорганизмов (из семейств бактероидов и спирохет).

Ученые предполагают, что бактерии способны провоцировать рак легкого, вызывая хроническое воспаление и изменения в ДНК.