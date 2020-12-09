В Украине ввели тотальный карантин с 8 по 24 января 2021 года. Но остается вопрос, почему именно такие даты выбрало правительство.

Те 16 дней, на которые введут тотальный карантин, предусматривают более жесткие ограничения чем те, которые должны были быть сразу после Нового года. Такое мнение в эфире 24 канала высказал министр Кабмина Олег Немчинов.

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Почему правительство выбрало именно такие даты

По его словам, Министерство здравоохранения провело анализ:

карантина выходного дня;

наличия койкомест. Также сделало прогноз их заполненности.

На основе этого, представители центрального органа предоставили правительству свои рекомендации по внедрению тотального карантина на неделю позже, чем это предполагалось.

У каждой страны свой путь

Многие европейские страны пошли разным путем. Например, Чехия только на прошлой неделе вышла из жестких карантинных ограничений. Таким же путем пошла Англия. Германия, в зависимости от федеральной земли, приняла соответствующее решение в отдельных регионах.

Пока нет единого алгоритма, по которому нужно действовать. Для того, чтобы не заходить в полноценный локдаун, мы ушли на карантин выходного дня,

– отметил Немчинов.

Также он добавил, что карантин сбил волну передачи инфекций и стабилизировал систему здравоохранения. "Это видно не только по количеству сделанных тестов и количеству больных, но и по проценту занятых койкомест", – сказал министр.

Отметим! Кабинет Министров Украины решил усилить карантин с 8 по 24 января 2021 года из-за сложной ситуации с COVID-19. Какие ограничения усилят, а какие введут дополнительно – читайте здесь.



Новые карантин / Инфографика 24 канала