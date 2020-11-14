Употребление сладостей и низкая физическая активность осложняют течение коронавирусного заболевания у человека.

Об этом заявил в ток-шоу "Голос народа" 13 ноября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Ляшко объяснил, что сладости сгущают кровь из-за углеводов. А это приводит к осложненного течения болезни, в случае инфицирования коронавирусом.

Надо как можно меньше углеводов, особенно сладких – они сгущают кровь... Углеводы (продукты ред.), низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания,

– заявил главный санитарный врач Украины.

Напомним, с сегодняшнего дня, 14 ноября, начал действовать карантин выходного дня. Он продлится в Украине в течение 3 недель по субботам и воскресеньям до 30 ноября.

Правительство запретило деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов и фитнес-центров,

средств размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

Работать в обычном режиме будут аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения. К слову, время с 10:00 до 12:00 является часами для обслуживания пенсионеров.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала