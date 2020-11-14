Почему нельзя мыть руки в горячей воде: правильный уход за кожей рук в холодное время года
Крем для рук увлажняет, питает и омолаживает кожу. Поэтому он не должен содержать ингредиенты, которые нарушают природный баланс, нанося вред здоровью. Как правильно подобрать крем для рук – читайте в нашем материале.
Крем должен изготавливаться из качественных компонентов, которые положительно влияют на кожу рук, отмечает 24 канал.
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Полезные советы по уходу за кожей рук
- Мойте руки теплой водой, а не горячей. Откажитесь от агрессивных очищающих средств вроде антибактериального мыла.
- Наносите крем за 30 минут до выхода на улицу, чтобы он успел полностью впитаться.
- Для того, чтобы кожа рук дольше оставалась мягкой и нежной, делайте парафинотерапию. Это процедура, которая предполагает нагревание рук в ванночке с теплым парафином.
Какой крем выбрать
- Крем следует выбирать в соответствии с вашими индивидуальными потребностями
Основная классификация:
- смягчающие, которые делают кожу рук мягче;
- увлажняющие, которые дают коже необходимую ей влагу;
- питательные, которые насыщают кожу питательными веществами, они проникают в глубокие слои, способствуя улучшению ее состояния;
- защитные, которые защищают руки даже в сильный мороз.
Крем для рук нужно выбирать в соответствии с вашими потребностями / Фото unsplash
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Состав крема также важен
Масло какао – способствует гладкости рук, алоэ помогает заживлять мелкие ранки и трещинки.
- Выбирайте крем по сезону
Для холодных пор года лучше выбирать более жирные, плотные по консистенции.
Как правильно наносить крем для рук
- Крем для рук будет более эффективным, если перед его нанесением вы сделаете ванночку для рук с ароматными травами и солью.
- Наносить крем нужно плавными движениями от кончиков пальцев и вверх к запястью. Массируйте каждый палец, а также ногтевую пластину.
Крем наносите медленными движениями / Фото pexels
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