Крем для рук увлажняет, питает и омолаживает кожу. Поэтому он не должен содержать ингредиенты, которые нарушают природный баланс, нанося вред здоровью. Как правильно подобрать крем для рук – читайте в нашем материале.

Крем должен изготавливаться из качественных компонентов, которые положительно влияют на кожу рук, отмечает 24 канал. Читайте также Как сделать увлажняющее средство своими руками: 3 рецепта для разных типов кожи Полезные советы по уходу за кожей рук Мойте руки теплой водой, а не горячей. Откажитесь от агрессивных очищающих средств вроде антибактериального мыла. Наносите крем за 30 минут до выхода на улицу, чтобы он успел полностью впитаться. Для того, чтобы кожа рук дольше оставалась мягкой и нежной, делайте парафинотерапию. Это процедура, которая предполагает нагревание рук в ванночке с теплым парафином. Обязательно перед этим проконсультируйтесь с косметологом. Какой крем выбрать Крем следует выбирать в соответствии с вашими индивидуальными потребностями Основная классификация: смягчающие , которые делают кожу рук мягче;

, которые делают кожу рук мягче; увлажняющие, которые дают коже необходимую ей влагу;

которые дают коже необходимую ей влагу; питательные, которые насыщают кожу питательными веществами, они проникают в глубокие слои, способствуя улучшению ее состояния;

которые насыщают кожу питательными веществами, они проникают в глубокие слои, способствуя улучшению ее состояния; защитные, которые защищают руки даже в сильный мороз.

Крем для рук нужно выбирать в соответствии с вашими потребностями / Фото unsplash Состав крема также важен Масло какао – способствует гладкости рук, алоэ помогает заживлять мелкие ранки и трещинки. Выбирайте крем по сезону Для холодных пор года лучше выбирать более жирные, плотные по консистенции. Как правильно наносить крем для рук Крем для рук будет более эффективным, если перед его нанесением вы сделаете ванночку для рук с ароматными травами и солью.

Наносить крем нужно плавными движениями от кончиков пальцев и вверх к запястью. Массируйте каждый палец, а также ногтевую пластину.

Крем наносите медленными движениями / Фото pexels