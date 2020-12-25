Есть люди, которые придерживаются всех правил здорового образа жизни, но все равно болеют раком. А бывает и наоборот – курильщики с многолетним стажем могут так и не заболеть онкологическими заболеваниями. Ученые давно пытались это объяснить и наконец нашли причину.

Ученые из Китая и Канады обнаружили, что высокие или низкие риски развития рака являются врожденными. Ученые определили 7 так называемых генетических "отпечатков", которые либо защищают от развития рака в течение всей жизни, либо повышают вероятность возникновения болезни. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

К теме Препарат против диареи убивает раковые клетки

Прежде чем это обнаружить, ученые проанализировали геномы почти 10 тысяч больных раком и около 16 тысяч здоровых людей. Пациенты из первой группы болели распространенными видами рака, учитывая рак легких, поджелудочной и щитовидной желез, груди, мозга, желудка и костей. Всего было охвачено 22 вида онкологических заболеваний.

С помощью искусственного интеллекта ученые провели анализ геномов клеток зародышевых линий, которые определяют генетический материал будущего потомства.

Мы считаем, что ребенок рождается с геномным паттерном зародышевой линии, который не меняется в течение жизни и определяет ниже или выше риск рака... Есть люди, которые могут курить и вести нездоровый образ жизни, но при этом не болеют раком. Наше открытие может объяснить этот феномен,

– рассказал автор исследования Эдвин Ванг из Университета Калгари.

В общем исследователи обнаружили 1 "отпечаток" ДНК, который защищает от рака и еще 6, которые повышают вероятность его возникновения в течение жизни.

Прежде чем внедрять диагностику в клиническую практику, необходимо провести больше соответствующих исследований. Но ученые убеждены, что вскоре геномная медицина сделает прогнозирование рисков рака точным и простым.