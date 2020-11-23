Некоторые пациенты быстро восстанавливаются даже после острого периода болезни COVID-19. Новое исследование объясняет вероятные причины этого феномена.

Группа американских медиков наблюдала за пациентами, которые перенесли COVID-19 в легкой или средней форме. Они обнаружили несколько новых интересных фактов, которые помогут лучше понимать специфичность коронавирусной болезни. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном издании Cell.

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Согласно исследованиям, некоторые пациенты не только легче переносят болезнь, но и получают длительный иммунитет, а следовательно защиту от повторного инфицирования.

Исследователи разделили пациентов на две группы в зависимости от того, сохранялись ли антитела, в том числе иммуноглобулин-G (IgG) в крови в течение нескольких недель после болезни.

Вот, что обнаружили ученые

У большинства пациентов, которые переболели COVID-19, уровень igG в крови падал до крайне низких показателей примерно за 4 месяца.

И лишь у 20% пациентов уровень и через четыре месяца оставался так же высоким, как сразу после выздоровления. Причем у некоторых из них количество антител к коронавирусу даже несколько возрастало со временем.

Изучив истории болезней этих пациентов, исследователи выяснили, что в период болезни у них в среднем были симптомы в течение где-то 10 дней.

Существенным расхождением стали генетические различия в строении и количестве двух типов клеток иммунной системы (T - и B-клетки). Эти клетки играют важнейшую роль в работе иммунной памяти и защите организма от угроз, с которыми он уже имел дело.

Это может иметь серьезное значение для понимания того, как в целом работает иммунитет человека.

Пока же очевидно, что речь идет о генетической наследственности. Некоторые люди имеют врожденную защиту от такого рода вирусов, как Sars-Cov-2.