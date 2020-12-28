Несмотря на уменьшение количества больных коронавирусом, усиленный январский локдаун не отменят. После новогодних праздников прогнозируют увеличение заболеваемости.

Почему не отменят локдаун

Помимо увеличения заболеваемости COVID-19, прогнозируют еще и сезонную вспышку гриппа. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает 24 канал.

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Что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, Минздрав не собирается вносить изменения,

– отметил Степанов.

Министр добавил, что крайне важно, чтобы при вспышке гриппа, количество больных коронавирусом было минимально.

Коронавирус в Украине: статистика

Степанов отметил, что на этой неделе в Украине обнаружили 59 381 случай инфицирования, а на прошлой – 70 327. Министр считает, что это результат карантина.

Однако чиновник напомнил об уменьшении количества ПЦР-тестов. Он объяснил это увеличением экспресс-тестов на антигены.

За сутки, 27 декабря, в Украине обнаружили 4 385 больных коронавирусом. Всего с начала пандемии болезнь подхватили 1,03 миллиона украинцев.

Однако более 665 тысяч человек уже выздоровели. Летальных случаев – 17 849.

Обратите внимание! С 8 по 24 января в Украине введут локдаун. В этот период будут действовать жесткие ограничения.



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