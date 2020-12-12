Украинская власть заявляла о введении новогоднего локдауна в период праздников, но фактически Кабмин усилит карантинные ограничения уже после Нового года и Рождества. Как убеждают в Минздраве, причин для локдауна именно с 8 по 25 января есть немало, но среди главных – грипп.

Именно в период с середины и до конца января Минздрав ожидает дополнительную нагрузку на медицинскую систему из-за гриппа. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет 24 канал.

Важно Почему правительство не ввело локдаун на новогодние праздники: объяснение Ляшко

Степанов подчеркнул, что Украине необходимо подойти к сезону гриппа с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19.

Мы смотрели по нашим расчетам, как будет расти количество больных. Кроме того, для нас было важно провести плановый строгий карантин до конца января. Потому что в конце января – начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом,

– сказал глава Минздрава.

Ограничения во время локдауна: что запретят

Посещать учебные заведения, кроме дошкольных.

Работу кафе, баров, ресторанов, заведений развлечений, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости.

Проведение культурно-массовых мероприятий.

Работу салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов.

Посещение музеев, выставок, галерей, которые не могут обеспечить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 квадратных метров помещения.

Работу продовольственных и непродовольственных рынков.

Обратите внимание! Представители бизнеса, которые пострадают от карантинных ограничений, получат частичную компенсацию из госбюджета. Общая сумма таких выплат составит 12 миллиардов гривен. Подробнее об этом – читайте здесь.



Карантинные ограничения во время январского локдауна / Инфографика 24 канала