Ученые смоделировали процесс заболевания COVID-19 на мышах. Это позволило увидеть, каким образом вирус SARS-CoV-2 наносит вред органам животных.

Исследование кардиологов из Калифорнийского университета помогло создать потенциальную тестовую систему для изучения того, как смертельный вирус распространяется далеко за пределы дыхательной системы, уверены медики из США.

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Эта модель действительно мощный инструмент для изучения SARS-CoV-2 в живой системе,

– пояснил кардиолог Арджун Деб из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Чем ценно исследование

Уникальность этого исследования в том, что предыдущие модели не показывали, как выглядят проявления COVID-19 вне легких. Это было серьезным ограничением для исследования вируса.

Принцип исследования: модифицированная версия мышей с человеческой версией ACE2 обеспечивает своего рода обходной путь, но до сих пор ученым не удавалось вызвать полиорганную недостаточность у мышей, которая могла бы имитировать то, как обычно проявляются случаи внелегочной инфекции у людей.

В новом исследовании команда ввела вирус в кровоток искусственно созданных мышей, где он мог достичь человеческой версии ACE2 (hACE2) в сердце и других жизненно важных органах.

Эксперимент сработал. Теперь возможность изучения повреждений у мышей, инфицированных SARS-CoV-2, может значительно расширить наши знания о распространении вируса в случаях с людьми.

Пациенты с COVID-19 имели высокие риски смертности, в случае повреждения органов, кроме легких. Поэтому мы понимали, что очень важно понять, как вирус влияет на эти другие органы,

– отметил ведущий ученый эксперимента Арджун Деб.

Какие последствия зафиксировали ученые