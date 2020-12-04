Почему карантин выходного дня не помог: объяснение Степанова
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине не показал того эффекта, на который рассчитывали в ведомстве. Он не помог остановить количество случаев инфицирования коронавирусом так, как планировалось.
В то же время заболеваемость COVID-19 пошла на спад. Об этом министр сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
К теме Исследователи о ситуации с COVID-19: карантин выходного дня не помог, нужен локдаун
Степанов отметил, что в правительстве рассчитывали на максимальный эффект от введения ограничений. Он предусматривал не просто снижение динамики заболеваемости, а снижение на 20% количества больных.
Но мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали максимально, и одновременно это связано с тем, что выполнение карантинных ограничений не было таким, как должно быть,
– пояснил глава Минздрава.
И подчеркнул, что сейчас идет снижение динамики. Уже несколько дней подряд цифры заболеваемости меньше.
Что известно о карантине выходного дня
- Ограничения действовали в Украине с 14 по 30 ноября.
- В субботу и воскресенье работали только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
- На заседании 2 декабря правительство приняло решение не продлевать карантин выходного дня. Однако, по словам премьера Дениса Шмыгаля, положительный эффект от ограничений таки был.
- Сейчас на всей территории Украины действуют ограничения оранжевой зоны.
- А в Кабмине обещали предупредить о решении относительно новых карантинных мероприятий за неделю до их введения.
Поделиться новостью