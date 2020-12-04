Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине не показал того эффекта, на который рассчитывали в ведомстве. Он не помог остановить количество случаев инфицирования коронавирусом так, как планировалось.

В то же время заболеваемость COVID-19 пошла на спад. Об этом министр сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Степанов отметил, что в правительстве рассчитывали на максимальный эффект от введения ограничений. Он предусматривал не просто снижение динамики заболеваемости, а снижение на 20% количества больных.

Но мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали максимально, и одновременно это связано с тем, что выполнение карантинных ограничений не было таким, как должно быть,

– пояснил глава Минздрава.

И подчеркнул, что сейчас идет снижение динамики. Уже несколько дней подряд цифры заболеваемости меньше.

Справка. По состоянию на 4 декабря в Украине зарегистрировали 15 131 новый случай коронавирусной болезни. От осложнений болезни умерли 235 пациентов, зато выздоровели – 13 383 человека.

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