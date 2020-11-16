Научно доказано: пародонтит влияет на статус системных воспалений, например, заболеваний сердечно-сосудистой системы. А вот то, что пародонтит может вызвать тяжелые формы коронавируса, ученые обнаружили недавно. В связи с чем рекомендуют внимательнее относиться к здоровью полости рта во время пандемии.

Действительно ли пародонтит может стать причиной осложнений во время заболевания COVID-19? Здоровье 24 спросило у врача-стоматолога, профессора, основателя сети "Клиника Заблоцкого" Ярослава Заблоцкого.

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Взаимосвязь тяжелого течения и больных зубов

Недавно исследователи из Мюнхена обнаружили в анализах госпитализированных с коронавирусом повышенные уровни интерлейкина-6 (IL-6) – это небольшие белки, которые участвуют в регулировании противовоспалительных и провоспалительных рецепторов в организме. При избытке таких белков существует высокий уровень риска развития дыхательной недостаточности у больного и необходимости в искусственной вентиляции.

При этом известно, что если пациент не лечит хронический пародонтит, то в его крови очень часто повышается уровень этого белка. Поэтому можно сделать вывод, что наличие пародонтита повышает риск тяжелых респираторных осложнений у больных COVID-19.

Соответственно, если урегулировать уровень интерлейкина, то можно уменьшить развитие тяжелых респираторных симптомов. Чтобы уменьшить уровень этого белка, ученые рекомендуют пройти процедуры по удалению зубного камня и сглаживанию поверхности корней зуба. Для оценки уровня белка IL-6 применяются простые лабораторные методы, поэтому любой человек может выполнить анализ и узнать об этом показателе.

В человеческом организме есть определенное количество клеток, которые выполняют функцию защиты от вирусов или бактерий и представьте, что к хронической болезни добавляется еще и другое заболевание. Бактерий и вирусов в организме становится больше, а вот клеток-защитников уже будет недоставать. Организму легче справиться с одной болезнью, чем с несколькими.

Ярослав Заблоцкий “Пародонтит вызывает бактериальная инфекция. Поэтому, если вовремя не ухаживать за зубами, в той грязи, которая на них остается, будут размножаться бактерии. Их избыток вызывает воспаление десен, и организм должен с этим постоянно бороться. Поэтому не удивительно, что это может привезти к осложненному течению тех или иных заболеваний”.

Пик пародонтита наступает в 36 лет, а проблемой это становится в 70 лет, тогда уже начинают выпадать зубы.

Для того, чтобы предотвращать развитие пародонтита, необходимо спросить у родителей, не имеют ли они такой болезни, поскольку это наследственное заболевание, и очень высока вероятность того, что у вас есть генетическая предрасположенность к нему. А также, не забывать о том, что необходимо чистить зубы дважды в день самостоятельно дома и минимум дважды в год посещать врача-стоматолога для профессиональной гигиены ротовой полости,

– посоветовал Ярослав Заблоцкий.

Поэтому сегодня не следует задумываться над тем, чтобы устанавливать себе имплантаты или виниры, и всем, что связано с эстетикой, а лучше вылечить любые воспалительные процессы в ротовой полости. А также не стоит ограничивать врачей в профилактическом приеме больных, которым требуется лечение пародонтита и других заболеваний зубов и десен, при условии, если клиника соблюдает правила безопасной работы в период пандемии.