Данные большого международного исследования подтвердили, что разница в показателях артериального давления между руками связана с более высоким риском сердечного приступа, инсульта и смерти.

Ученые провели метаанализ всех имеющихся исследований и создали базу данных из почти 54 000 человек. Данные охватывали взрослых из Европы, США, Африки и Азии, исследование опубликовано в журнале Hypertension.

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Исследовательская группа анализировала данные о разнице артериального давления между руками пациентов и отслеживала среди них количество сердечных приступов, инсультов и летальных случаев.

Сейчас международные рекомендации по артериальному давлению советуют медицинским работникам измерять артериальное давление на обеих руках, но это широко игнорируется. Новое исследование предполагает новую верхнюю границу "нормы" для разницы артериального давления между руками. Она значительно ниже, чем в текущих рекомендациях.

Показатели измерения артериального давления всегда даются двумя цифрами:. Верхнее (систолическое) значение показывает максимальное артериальное давление, а нижнее (диастолическое) значение – минимальное артериальное давление. Высокое систолическое артериальное давление свидетельствует о гипертонии. Вместо этого значительная разница между систолическим давлением на обеих руках может указывать на сужение или расширение артерий.

Результаты исследования

Исследователи пришли к выводу, что каждая разница в мм рт. ст. давления, обнаруженная между двумя руками, повышает прогнозируемый 10-летний риск стенокардии, инфаркта или инсульта на 1%.

В настоящее время в европейских рекомендациях определена систолическая разница в 15 мм рт. Новое исследование показало, что уровень в 10 мм рт. ст. уже свидетельствует о значительных дополнительных рисках.

Мы считаем, что разницу в 10 мм рт. ст. теперь можно обоснованно рассматривать как верхнюю границу нормы для систолической разницы давления между руками. Эта информация должна быть включена в будущие рекомендации и клиническую практику при оценке сердечно-сосудистого риска,

– заявил соавтор исследования профессор Виктор Абоянс.