В Канаде заявили, что готовы выплачивать компенсацию тем людям, которые вакцинировались против коронавируса и получили серьезные побочные эффекты. В то же время в ведомстве, которое занимается общественным здоровьем Канады, подчеркнули, что вероятность бурной побочной реакции является очень низкой.

Компенсацию будет выплачивать государство. Об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья Канады.

Важно Когда пандемия будет под контролем прогноз разработчиков вакцины против коронавируса BioNTech

Правило распространяется на все вакцины, которые утверждены Департаментом здравоохранения страны. Программа призвана "убедиться в наличии справедливого доступа всех канадцев к поддержке в случае редкого случая их бурной побочной реакции на вакцину".

Как любое лекарство, вакцины могут вызвать побочные последствия и реакцию. Иногда возможна также бурная побочная реакция на прививку. Вероятность этого очень низкая – менее одного случая на миллион – и мы обязаны помочь, если это случится,

– отметили в Агентстве.

Известно, что 9 декабря Минздрав Канады одобрил использование вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech. До конца года планируют получить вакцины для 249 тысяч человек. В центральной провинции Канады Онтарио начнут вакцинацию уже с 15 декабря.

Побочные реакции от вакцины против COVID-19

В Великобритании зафиксировали случаи аллергической реакции на вакцину против коронавируса разработки Pfizer. Это может помешать вакцинации людям с сильной аллергией. Побочная реакция произошла в двух сотрудников NHS, которые получили вакцину Pfizer и BioNTech во вторник, 8 декабря, – первый день программы массовой вакцинации. Их состояние стабильное, восстановление происходит быстро

Актуально COVID-19 в Украине: известна ориентировочная дата начала массовой вакцинации



Готовы ли украинцы прививаться / Инфографика 24 канала