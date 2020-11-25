Ученые нашли механизм, объясняющий пользу ограниченного питания для здоровья. Возможно, это новый способ победить старение.

Снижение количества потребляемой пищи приводит к увеличению продолжительности жизни многих животных и может улучшать здоровье человека. Ученые из Института биологии старения Макса Планка стремились выяснить, как именно это происходит в организме. Оказалось, что одним из факторов может быть белок сестрин.

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Неожиданно, но отказ от белка способствует долголетию

Польза ограничения белков и особенно определенных аминокислот может быть даже более эффективной, чем сокращение калорий. По этой причине ученые сосредоточились на изучении белка сестрина, который, как предполагалось, может распознавать аминокислоты.

Эксперименты на дрозофилах показали, что сестрин является новым потенциальным фактором против старения. Оказалось, что белок связывает определенные аминокислоты и когда это связывание искусственно блокировали, дрозофилы жили дольше.

Как действует белок

При этом мутировавший сестрин, неспособный связывать аминокислоты, замедлял старение даже на фоне белкового рациона. Примечательно, что увеличение концентрации этого белка в стволовых клетках кишечника увеличивало продолжительность жизни мух на 10%.

Ученые считают, что влияние на сестрин в организме человека может привести к схожим результатам, однако эту гипотезу еще нужно проверить.