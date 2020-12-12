Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина находится на 29-м месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения. По его словам, этот показатель снизился с весны.

Заявление Степанова относительно показателя смертности от COVID-19 в Украине

Как отметил глава Минздрава, весной показатель смертности от COVID был на уровне 2,9%, а сейчас составляет 1,7%. Об этом Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Есть такой показатель смертности на миллион населения. И за него в Европе Украина – на 29-м месте. Впереди нас – вдвое или даже втрое большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия. То есть страны, которые имеют более развитую медицинскую систему,

– отметил министр.

Отметим, за сутки 10 декабря в Украине умерли 285 больных коронавирусом. Это – рекордный прирост летальности в Украине с начала пандемии. Всего COVID-19 забрал 14 998 жителей Украины.

В каких странах Европы зафиксировали больше всего смертей от коронавируса (данные Университета Джонса Хопкинса)

Великобритания – 64 123 смерти (общее количество инфицированных – 1 835 898 человек).

Италия – 64 036 (1 825 775).

Франция – 57 671 (2 405 255).

Испания – 47 624 (1 730 575).

Польша – 22 676 (1 126 700).

Германия – 21 651(1 318 398)

Бельгия – 17 792 (603 159).

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