По 150 тысяч человек ежедневно: как Израиль планирует вакцинировать население от COVID-19
Правительство Израиля планирует вакцинировать от COVID-19150 тысяч человек ежедневно. Поэтому в течение месяца первую дозу вакцины должны получить миллионы израильтян.
Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Чези Леви заявил, что государство заинтересовано в непрерывном процессе вакцинации населения. Об этом сообщили на сайте Times of Israel.
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Круглосуточная вакцинация
По его словам, вакцинирование может длиться даже 24 часа в сутки. Но это зависит от желания граждан и наличия вакцины.
Все зависит от двух вещей. Во-первых, от того, смогут ли компании Pfizer и Moderna увеличить поставки вакцин в Израиль. Во-вторых, конечно, желание населения идти делать прививки,
– отметил Леви.
Когда вакцина будет в Израиле
Израиль рассчитывает на поставку 4 миллионов доз вакцины Pfizer до конца декабря и еще 4 миллионов – до конца марта 2021 года. Также правительство договорилось о 6 миллионах доз вакцины Moderna, но ее доставку в Израиль ожидают не раньше апреля.
Коронавирус в мире: что известно
- По состоянию на утро 26 декабря, в мире за время пандемии болезнь COVID-19 обнаружили у 80 222 603 человек.
- За этот период от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 1 757 985 больных.
- Выздоровели от недуга 56 490 167 пациентов.
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