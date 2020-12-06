Пневмония в случае коронавирусной инфекции может протекать без повышения температуры. Но если присоединяется бактериальная инфекция, то у человека течение почти всегда происходит с температурой.

Как заявил главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий в интервью ТСН.ua, повышенная температура тела в случае заражения COVID-19 есть почти всегда, однако она может держаться всего 1-2 дня.

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Пневмония, вызванная коронавирусом, может протекать без повышения температуры. Опять же, нужно различать вирусное поражение легких и уже присоединение бактериальной инфекции на фоне вирусной пневмонии. Если присоединяется бактериальная инфекция, то почти всегда есть температура,

- пояснил медик.

По словам Жиравецкого, у детей также могут быть признаки на легких матового стекла. Однако это не значит, что нужна госпитализация.

"У детей это проходит достаточно спокойно, без какого-то особого лечения", – добавил врач.

Статистика в Украине: за последние сутки зафиксировали 11 590 новых случаев коронавируса, в общем заразились 813 306 человек. Количество выздоровевших составило уже 418 581. С начала пандемии скончались 13 588 человек.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала