План вакцинации украинцев против коронавируса: Шмыгаль рассказал детали
Кабинет министров в ближайшее время одобрит Национальный план вакцинации от COVID-19. Он предусматривает иммунизацию 50% населения Украины.
Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что Украина получит препараты для прививок не позже, чем другие страны Европы.
Читайте также План вакцинации против COVID-19 прошел комитет Рады: что известно о предстоящей вакцинации
Основной целью Национального плана вакцинации от коронавируса, над которым работает Минздрав, является прививание 50% населения, то есть почти 21 млн человек
– отметил премьер.
Вакцинировать украинцев от коронавируса планируют на базе действующих кабинетов прививок. По состоянию на декабрь их более 11 тысяч. Врачам планируют делать прививки уже в феврале.
Премьер подчеркнул, что закупить вакцину для всех одновременно невозможно, поэтому были определены приоритетные группы.
Что известно о вакцинации против COVID-19 в Украине
- В Минздраве сообщили, что вакцинация украинцев от коронавируса может начаться в феврале 2021 года.
- COVAX (система распределения вакцины от ВОЗ) официально одобрила запрос на получение 8 миллионов доз вакцины. Этого количества хватит для 4 миллионов человек.
Поделиться новостью