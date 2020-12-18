Кабинет министров в ближайшее время одобрит Национальный план вакцинации от COVID-19. Он предусматривает иммунизацию 50% населения Украины.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что Украина получит препараты для прививок не позже, чем другие страны Европы.

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Основной целью Национального плана вакцинации от коронавируса, над которым работает Минздрав, является прививание 50% населения, то есть почти 21 млн человек

– отметил премьер.

Вакцинировать украинцев от коронавируса планируют на базе действующих кабинетов прививок. По состоянию на декабрь их более 11 тысяч. Врачам планируют делать прививки уже в феврале.

Премьер подчеркнул, что закупить вакцину для всех одновременно невозможно, поэтому были определены приоритетные группы.

Приоритетные группы вакцинации: медработники, военнослужащие, работники образования.

Что известно о вакцинации против COVID-19 в Украине