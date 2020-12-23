План вакцинации против коронавируса будут обновлять, – Шмыгаль
Несмотря на то, что в Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса, его будут обновлять. Сейчас план включает 4 этапа и приоритетные группы.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает 24 канал.
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Денис Шмыгаль
“План включает приоритетные группы и этапы вакцинации, описывает логистическую составляющую и процессы для организации кампании. Конечно, документ будет обновляться в зависимости от исходных данных”.
Кроме уже заложенных 8 миллионов вакцин, которые Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX, власть работает, чтобы в 2021 году получить значительно большее количество вакцин.
4 этапа вакцинации против коронавируса
- Январь – апрель 2021 года. Люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет важные функции в борьбе с пандемией COVID-19;
- Апрель – июнь 2021 года. Люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
- Июнь — сентябрь 2021 года. Люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
- Сентябрь 2021 – март 2022 года. Люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала
К теме Украина вероятнее всего получит вакцину от COVID-19 компании Astra Zeneka
Что известно об эффективности вакцины от AstraZenecaСредняя эффективность британской вакцины составляет 70,4%. Вакцинацию препаратом проводят дважды. Интересно, что вакцина эффективна на 62% для людей, получивших две полные дозы. Зато участники, получившие половинную дозу, оказались более защищенными – эффективность прививки составила 90%. Преимуществом Astra Zeneka является то, что ее можно хранить при температуре +2...+8°C, в то время, как вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna нуждаются в ультрахолодном хранении, с температурным режимом -60/-80°C.
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