Несмотря на то, что в Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса, его будут обновлять. Сейчас план включает 4 этапа и приоритетные группы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает 24 канал.

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Денис Шмыгаль “План включает приоритетные группы и этапы вакцинации, описывает логистическую составляющую и процессы для организации кампании. Конечно, документ будет обновляться в зависимости от исходных данных”.

Кроме уже заложенных 8 миллионов вакцин, которые Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX, власть работает, чтобы в 2021 году получить значительно большее количество вакцин.

4 этапа вакцинации против коронавируса

Январь – апрель 2021 года. Люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет важные функции в борьбе с пандемией COVID-19; Апрель – июнь 2021 года. Люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги; Июнь — сентябрь 2021 года. Люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства; Сентябрь 2021 – март 2022 года. Люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.



4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала

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