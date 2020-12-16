План вакцинации против COVID-19 прошел комитет Рады: что известно о предстоящей вакцинации
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять проект Постановления "О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19".
Проект постановления за № 4500 зарегистрировали в Верховной Раде 16 декабря. Об этом говорится в сообщении Информационного управления ВРУ.
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Что предусматривает законопроект
Комитет рекомендовал правительству разработать и утвердить предлагаемый план вакцинации. Также в проекте говорится о том, что стоит оценить возможности инфраструктуры для хранения и доставки вакцин и дозакупить необходимое оборудование.
Соавтор законопроекта – народный депутат Ольга Стефанишин (фракция "Голос") отметила, что несмотря на то, что Украина имеет опыт массовой вакцинации населения, в частности, от кори, это нельзя сравнивать с тем опытом, который ожидает страну сейчас.
Это самая масштабная логистическая операция, и к ней надо готовиться уже,
- подчеркнула Стефанишина.
Вакцинация будет добровольной
Минздрав предложил Комитету до названия плана добавить слово "добровольная" и изложить в следующей редакции – "Национальный план добровольной вакцинации населения Украины против COVID-19".
Важные рекомендации
- Кроме того, Минздрав предложил утвердить Национальный план на уровне приказа Министерства здравоохранения, а не Кабинета Министров.
- Добавить рекомендацию органам местного самоуправления обновить путем закупки надлежащее оборудование для обеспечения холодовой цепи в пунктах прививки;
- Изъять пункт о создании отдельного реестра вакцинированных лиц.
- Необходимость коммуникации и мотивации населения к проведению вакцинации от COVID-19.
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