Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять проект Постановления "О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19".

Проект постановления за № 4500 зарегистрировали в Верховной Раде 16 декабря. Об этом говорится в сообщении Информационного управления ВРУ.

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Что предусматривает законопроект

Комитет рекомендовал правительству разработать и утвердить предлагаемый план вакцинации. Также в проекте говорится о том, что стоит оценить возможности инфраструктуры для хранения и доставки вакцин и дозакупить необходимое оборудование.

Соавтор законопроекта – народный депутат Ольга Стефанишин (фракция "Голос") отметила, что несмотря на то, что Украина имеет опыт массовой вакцинации населения, в частности, от кори, это нельзя сравнивать с тем опытом, который ожидает страну сейчас.

Это самая масштабная логистическая операция, и к ней надо готовиться уже,

- подчеркнула Стефанишина.

Внимание! Минздрав уже определил приоритетные для вакцинации группы населения – это около 20 миллионов человек.

Вакцинация будет добровольной

Минздрав предложил Комитету до названия плана добавить слово "добровольная" и изложить в следующей редакции – "Национальный план добровольной вакцинации населения Украины против COVID-19".

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